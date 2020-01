17.01.2020

„Merkel“ ist in Lutzingen

Kabarett am Samstagabend

Ist sie es wirklich? Beinahe. Am Samstag, 18. Januar, gastiert das original Merkel-Double Marianne Schätzle mit ihrem aktuellen Programm „Früher war nix to go“ im IBL in Lutzingen. Ihr Motto: Bauer sucht Frau war noch keine Fernsehsendung, bei der man sich nur bewerben kann, wenn man einen Mindeststandard an Umgang und IQ deutlich unterschreitet. Beim Arzt konnte man auch ohne Termin vorbeikommen, man musste nicht fünf Monate auf einen Termin warten. Die vier Jahreszeiten waren noch keine Pizza, und gegessen wurde, was auf den Tisch kam.

Marianne Schätzle widmet sich dem modernen Zeitgeist und dem alltäglichen Wahnsinn. Sie beobachtet ihre Mitmenschen und bringt ihre Beobachtungen auf die Bühne. Im Finale kommt sogar die Bundeskanzlerin auf die Bühne und hält eine Rede, in der Sätze fallen wie: Ich verspreche Ihnen nichts, aber das halte ich auch. Sie versteht es, ihr Publikum mitzunehmen und zu begeistern. Blitzschnell schlüpft sie in die Rolle der Kanzlerin und erklärt: „Wir regieren zu zweit, wir wechseln uns im Regieren ab, eine Woche Sie, eine Woche ich, oder wir lösen für Sie die Probleme, die Sie ohne uns nicht hätten.“ Ihre Kanzlerinnenparodie ist einzigartig.

Das Kabarett beginnt um 20 Uhr, Einlass im IBL ist um 19 Uhr. Karten gibt es bei Schreibwaren Roch und im IBL während der Öffnungszeiten oder telefonisch unter 0175/1512833. (pm)

Themen folgen