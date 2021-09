Dillingen

20:08 Uhr

Die WIR in Dillingen soll 2022 stattfinden

Plus Die Wirtschaftsvereinigungen aus dem Landkreis Dillingen wollen im Frühjahr auf der Dillinger Messe die Rückkehr zur Normalität feiern. Ein paar Fragezeichen gibt es aber doch.

Von Berthold Veh

Messeorganisator Josef Albert Schmid ist zuversichtlich. „Die WIR 2022 wird stattfinden“, sagt der Dillinger. Die Wirtschaftsschau war im März des vergangenen Jahres die letzte Großveranstaltung im Landkreis vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Knapp 38.000 Menschen strömten damals in die Hallen auf dem Festplatz im Donaupark in Dillingen. Nachdem in Deutschland bereits die ersten Corona-Infektionen registriert worden waren, lag die Besucherzahl bei der Messe etwas unter dem gewohnten Level. 2018 etwa hatte die WIR, die alle zwei Jahre in Dillingen über die Bühne geht, noch 50.000 Gäste angelockt.

