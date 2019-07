13.07.2019

Minister in Lauinger Berufsschule

Hans Reichhart schaut sich um

Bei einem Besuch der Berufsschule in Lauingen zeigte sich Bayerns Bauminister Hans Reichhart beeindruckt. „Mir war nicht bewusst, dass die Berufsschule Lauingen so viele Besonderheiten aufweist“, sagte er bei einem Rundgang, bei dem er auf diese hingewiesen wurde.

So ist die Lauinger Berufsschule etwa die einzige in Schwaben, die den Ausbildungsberuf „Kaufmann/-frau im E-Commerce“ anbietet. Schulleiter Gottfried Göppel nutzte die Gelegenheit, um für Fördergelder zu werben. Schon jetzt reiche das Wohnheim der Berufsschule nicht aus, und die Zahl der Schüler, die eine Übernachtung benötigen, steige an. Auch in der Schule sei die räumliche Situation problematisch, viele Räume müssten dringend modernisiert werden. Die nötigen Schulbaumaßnahmen würden den Landkreis mehr als zehn Millionen Euro kosten. Um die Schulen fit für die Zukunft zu machen, müsse der Freistaat die Fördersätze erhöhen. Momentan liegen die Planungen für die Sanierung des Altbaus der Berufsschule auf Eis. (pm)

