"Mir war klar, dass es sterben kann": Das sagt die Mutter des ausgesetzten Babys

Vor dem Landgericht Augsburg muss sich eine 32-Jährige verantworten, die ihr Baby in einer Wiese in Unterglauheim (Kreis Dillingen) ausgesetzt hat.

Plus Im Prozess um den ausgesetzten Säugling von Unterglauheim (Kreis Dillingen) äußert sich nun erstmals die angeklagte Mutter. Das sagt sie zu ihrer Tat.

Von Andreas Schopf

Im Prozess um den ausgesetzten Säugling von Unterglauheim (Kreis Dillingen) hat sich am Mittwoch erstmals die angeklagte Mutter geäußert. Die 32-Jährige räumt die Vorwürfe gegen sich voll umfänglich ein. "Ja, das stimmt", sagt sie auf die Frage, ob sie im Juli vergangenen Jahres ihr neugeborenes Baby auf einer Wiese ausgesetzt hat (lesen Sie hier mehr dazu).

Sie habe sich nicht anders zu helfen gewusst und habe sich zunächst keine Gedanken darüber gemacht, das Kind alleine zu lassen. "Ich dachte mir, dass irgendjemand es vielleicht finden wird", erklärt die geistig behinderte Frau in ihrer rund einstündigen Befragung am Augsburger Landgericht. Auf Nachfrage räumt sie ein: "Mir war klar, dass es sterben kann."

Ausgesetzter Säugling von Unterglauheim: Mutter gibt Tat zu

Trotzdem habe sie sich nicht weiter um das Baby gekümmert, das sie nachts im Badezimmer ihrer Eltern zur Welt gebracht hatte und dann in ein Handtuch gewickelt auf die nahe gelegene Wiese trug. Dort habe sie den Säugling noch etwa eine Viertelstunde beobachtet, jedoch nicht versorgt, gibt sie zu. Im Gegenteil: Sie nahm ihm das Handtuch, in das der Bub gewickelt war, weg, und ließ ihn völlig nackt zurück. Das mit Blut verschmutzte Handtuch entsorgte sie im Müll. Am nächsten Tag sei sie mir ihrem Sohn – die Frau hatte bis dato bereits zwei Kinder – in die Nähe des Ablageortes gegangen, habe jedoch nur aus der Weite den ausgesetzten Säugling erblickt. Gekümmert hat sie sich nicht mehr um ihn, stattdessen sei sie zu ihrem Pony gelaufen und hätte diesem zu fressen gegeben. Am Abend sei sie in ihre Wohnung nach Dillingen gefahren, wo sie die Polizei am nächsten Tag festnahm.

Sie hat die Schwangerschaft geheim gehalten

Die Frau habe die Schwangerschaft geheim gehalten, weil sie niemanden mit dem Thema belasten und verhindern wollte, dass über sie geredet wird, erklärt sie. Deshalb steckte sie am Morgen nach der Geburt sofort den Badezimmerteppich, auf dem der Junge zur Welt kam, in die Waschmaschine, und entsorgte ihre blutige Kleidung. Ihren Eltern gegenüber gab sie an, starke Regelblutungen gehabt zu haben, um die Geburt geheim zu halten. Der Vater ihres dritten Kindes war ihr unbekannt – und ist es offenbar bis heute. Auf Nachfrage kann sie auch am Mittwoch nicht mit Sicherheit sagen, wer der Erzeuger des Jungen ist.

"Überfordertes Kind im Körper einer erwachsenen Frau"

Immer wieder widerspricht sich die Frau selbst in ihrer Aussage, ist unsicher, kann keine genauen Angaben machen oder schaut hilfesuchend zu ihrer Verteidigerin. Als es beispielsweise darum geht, wie sie die Nabelschnur durchtrennt hat, sagt sie erst, dass diese "einfach abgefallen" sei, um wenig später zuzugeben, dass sie die Schnur mit einer Schere durchschnitt. Auch auf andere Fragen gibt die geistig zurückgebliebene Frau teils verwirrende Antworten. Verteidigerin Cornelia McCready erklärt dem Gericht: "Sie wird ihre Antworten immer wieder abändern." Ihre Mandantin, die sich offenbar auf dem geistigen Stand einer Zwölf- bis 14-Jährigen befindet, versuche zu gefallen und immer die richtige Antwort zu geben. "Ich glaube nicht, dass wir erfahren werden, was sie wirklich gedacht hat", so die Rechtsanwältin. Im Interview bezeichnet sie die 32-Jährige als "überfordertes Kind im Körper einer erwachsenen Frau", die nicht ganz begreife, was um sie herum vor Gericht passiert.

Der ausgesetzte Junge überlebte nur knapp und befindet sich mittlerweile in einer Pflegefamilie. Die 32-jährige Mutter ist angeklagt wegen versuchten Totschlags.

