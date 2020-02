vor 20 Min.

Mit Geschichten lernen

Neue Lerninhalte für Kinderpflege

An der Berufsfachschule für Kinderpflege in Höchstädt fand ein Workshop zum Thema „Kamishibai – Mit Geschichten lernen“ statt. Dazu hat die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie (KKS) pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte im Elementar- und Grundschulbereich sowie aus der Fachschule für Sozialpädagogik an das Berufliche Schulzentrum Höchstädt eingeladen.

Die KKS verantwortet das Projekt „Mit Geschichten lernen: Entwicklungspolitische Bildungsarbeit für Familien mit Kindern unter Zuhilfenahme des japanischen Papiertheaters Kamishibai“. Dieses Projekt stellt sich in den Dienst der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung, die die Vereinten Nationen (UN) in der Agenda 2030 festgelegt haben. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterstützt Bildungsangebote, die dazu dienen, diese Entwicklungsziele einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Das bildgestützte Erzählen mit dem japanischen Papiertheater Kamishibai erfüllt die Funktion eines „Türöffners“ für globale Themen, etwa für die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele. Denn beim Einsatz z.B. in Kindertageseinrichtungen, in Klassenzimmern oder bei Elternabenden bietet das japanische Erzähltheater einen leichten Zugang zu hochwertiger Bildung für alle.

Fachbetreuerin Veronika Gerstmeyr-Praßler von der Berufsfachschule für Kinderpflege hat sich für diese Kooperationsveranstaltung bei der Karl-Kübel-Stiftung beworben. Als Referentin führte Carmen Sorgler von pfiff – Pressefrauen in Frankfurt durch den Workshop. Schulleiter Gerhard Weiß begrüßte die Teilnehmer und freute sich, „dass eine so hochkarätige Veranstaltung an der Schule angeboten werden kann“. (pm)

