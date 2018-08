06:00 Uhr

Mit elektrischer Leichtigkeit zum Dillikat

Ermöglicht es ein E-Bike, auch Pedelec genannt, weite Strecken in der Region Dillingen bequem zurückzulegen? Wir haben es für den Landkreis getestet.

Von Jonas Voss

Beim Thema Mobilität ist das E-Bike einer der Trends. Die Redaktion der Donau-Zeitung möchte der Faszination E-Bike nachgehen und stellt deshalb in den kommenden Wochen einige Touren anlässlich der vielen Feste in der Region vor.

Von Göllingen zum Taxispark in Dillingen und zurück braucht es rund 11000 Kurbelumdrehungen mit dem Fahrrad. Bei 20 Stundenkilometern Durchschnittsgeschwindigkeit jagt das Fahrrad fast wie von selbst durch die Steigungen des Kesseltals oder der weiten Ebene rund um Mörslingen. Möglich macht das ein Hilfsmittel, welches seit einigen Jahren mehr und mehr begeisterte Anhänger findet: das E-Bike, auch Pedelec genannt. Steigungen sind zu meistern, ohne dass die Beine brennen und der Schweiß in Strömen rinnt. Ideal, wenn wieder einmal eine der vielen Veranstaltungen in der Region, wie das Dillikat am morgigen Sonntag, lockt. Jeder kann sich nun auf zwei Rädern aufmachen – Alter und Statur spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Das Rad ermöglicht ein unmittelbares Erleben der Strecke. Mit einer Intensität, die Auto oder öffentlicher Nahverkehr nie vermitteln können. Spätestens auf dem engen Weg zwischen Hochstein und Gaishardt begreift das auch ein Radmuffel, wenn er innehält und von dort hinunter in das Tal, bis nach Bissingen, blickt. Dieses Panorama über sanft gewellte, gelbliche Äcker, über bewaldete Hügel und sich träge in der Mittagsglut dahinschlängelnde Straßen verführt den Reisenden dazu, ein Liedchen zu pfeifen. Danke, Pedelec, für die Elektrifizierung der Leichtigkeit!

Der Blick von Gaishardt ins Kesseltal bis nach Bissingen. Bild: Jonas Voss

Das E-Bike kann im Landkreis Dillingen eine Alternative zum Nahverkehr sein

Durch dichten Wald und an Maisäckern vorbei gelangt der E-Radler flott nach Oberliezheim. Während einer Trinkpause lohnt sich ein Blick auf den Fahrplan des örtlichen Nahverkehrs. Höchstens einmal die Stunde verkehrt zwischen Bissingen und Höchstädt ein Bus, jedoch nicht an Wochenenden oder Feiertagen. Dazu gibt es den Rufbus. Wer da nicht ständig das Auto nutzen möchte, für den ist ein E-Bike vielleicht etwas. So ein Gefährt ermöglicht es, die insgesamt 45-Kilometer-Strecke zurückzulegen – ohne am Ende fast vom Rad zu kippen. Im „Eco“- oder „Tour“-Modus reicht die Unterstützung für die vielen ebenen Strecken im Landkreis allemal. Und im Kesseltal, oder hoch zur Goldbergalm, verhilft der „Sport“-Modus zu einem angenehmen Fahrgefühl am Berg. An der Goldbergalm, kurz hinter Lutzingen, lässt sich auf der Tour ein kühlendes Getränk genießen. Und sollte der Motor drohen schlappzumachen, kann man ihn dort sicher ein wenig laden. Denn die Akkus der meisten Pedelecs sind einfach abzumontieren und lassen sich per Kabel an jeder Steckdose laden. Im sparsamsten Modus reicht die volle Batterie weit über 100 Kilometer. Begibt sich der Reisende wieder auf den Sattel in Richtung Taxispark, führt ihn die Tour zwischen abgeernteten Feldern nach Mörslingen und schließlich Donaualtheim. Aufgrund einer Baustelle geht es über die Brücke des Georg-Hogen-Rings am schnellsten zum Zielort. Fast die gesamte Strecke ist auf ausgebauten Radwegen zu befahren – lediglich der Start von Göllingen nach Oberliezheim und die Abfahrt von Oberliezheim nach Lutzingen sind längere Passagen am Straßenrand. Ohne Pausen oder Innehalten an den wunderbaren Aussichtspunkten der Region benötigt der E-Radler für diese Strecke etwa 90 Minuten, möchte er nicht ins Schwitzen geraten.

Für steile Anstiege ist das E-Bike gemacht

Für den Rückweg bieten sich Alternativstrecken an; zum Beispiel am Dillinger Bahndamm entlang in Richtung Höchstädt und über Schwennenbach nach Oberliezheim. Der Großteil davon ist flach, ein E-Bike braucht es da nicht unbedingt. Irgendwann gelangt der Reisende an den Fuß einer mehrere Kilometer langen Steigung, links und rechts säumt dichter Wald die Fahrbahn. Dunkel ist es dort – fast ein wenig bedrohlich. Spätestens hier erinnert sich der Radler, wieso er ein Pedelec fährt. Er möchte sich an der frischen Luft bewegen und die Natur genießen, keinesfalls verausgaben. Der „Sport“-, vielleicht gar der „Turbo“-Modus und die eigene Beinkraft schieben das Rad mit dreizehn Stundenkilometern den Anstieg hoch. Wenn es in diesem Tempo weitergehen soll, wird es an dieser Stelle trotz E-Bike sportlich. Doch darum geht es beim elektronischen Radfahren ja nicht unbedingt.

