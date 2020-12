09:26 Uhr

Modellbau in Lauingen: Nicht nur für Königskinder ein großes Vergnügen

Plus Als Massenprodukt hat sich im Modellbahn-Bereich die kleinere Spur H0 durchgesetzt. Der Firmenchef Andreas Krug fährt mit seinen Loks aber auf der Spur 1 ganz vorne.

Von Günther Hödl

Mitte der 19. Jahrhunderts war der Eisenbahn-Bau „Chefsache“. In Deutschland regierten Fürsten und Könige. Für sie war das Hightech-Produkt Dampflok auch eine Prestigeangelegenheit ihres Landes. Und im heimischen Schloss gab’s für die Königskinder erste Eisenbahn-Modelle – im Maßstab 1:32. Die Spur 1 war geboren.

Im Modellbahn-Bereich hat sich vieles verändert

Heutzutage herrscht parlamentarische Demokratie und unsere Gesellschaft ist wie die Küche gutbürgerlich. Als Massenprodukt hat sich im Modellbahn-Bereich die kleinere Spur H0 im Maßstab 1:87 durchgesetzt – die Spur 1 eher für „Feinschmecker“ etabliert. 2,7 Mal so groß sind die Modelle im Maßstab 1:32. Eine Lokomotive bringt es schon mal auf 70 Zentimeter und sechs Kilo. Wertarbeit, die ihren Preis hat: 2500 Euro kostet ein Messing-„Stahlross“ im Schnitt.

Warum ein Lauinger Geschäftsführer auf die Spur 1 setzt

„Es ist die Königsklasse des Modellbaus“, sagt Andreas Krug, Geschäftsführer der Lauinger Firma KM1. „K“ steht für Krug, „M“ für Modellbahnen, „1“ für die Spur. Krug sieht einen direkten Zusammenhang zwischen größerem Maßstab und Qualität. Die KM1-Loks sind nicht nur über Jahre hinweg bis ins kleinste Detail ausrecherchiert, sondern auch technisch auf aktuellstem Modellbau-Stand: mit der Fahrsituation angepasstem Digital-Sound oder Dampfausstoß über den Schornstein und die Zylinder.

Auf dem Firmengelände der ehemaligen Stadtwerke an der Ludwigstraße sind Teile der Produktion, die Logistik, Verkauf und Vertrieb, die Konstruktion und der Service untergebracht. Vor Ort werden Gleise, Weichen, Gebäude, Drehscheiben und Zubehör hergestellt, teils in Handarbeit, teils mit Laser-Cut-Technik oder im 3D-Drucker. Für die Produktion der Lokomotiven hat Krug Partner in Asien.

Die Lauinger Firma KM1 verkauft ihre Lok-Modelle weltweit

10000 „Spur-Einser“ als Direktkunden und 300 Fachhändler führt KM1 in der Adresskartei. Verkauft wird weltweit. 40 Millionen Formteile hat die Firma bereits gefertigt, 80 verschiedene Lok-Modelle und Wagen entwickelt. Die Stückzahlen sind dabei erlesen: „Von drei bis einige hundert pro Variante“, so Krug.

Seit 2003 gibt es KM1. Da hat der studierte Musiker Andreas Krug sein Hobby endgültig zur Berufung gemacht. Und die Lauinger Modellbau-Firma nach eigenem Bekunden heute zum Marktführer als Vollsortimenter auf der Spur 1 gebracht.

