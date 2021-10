Modelshausen

Raketenlager in Modelshausen scheitert im letzten Moment

Raketen aus Modelshausen? Das Projekt eines Lagers für Treibstoff am Reitenberg kommt doch nicht zustande. Ein Unternehmer aus dem benachbarten Emersacker wollte außerhalb des Dorfes einen Bunker anlegen. Der Antragsteller bot an, im Rahmen des Bauvorhabens ein Biotop mit Teich zu schaffen. „Es ging dabei ja nicht um eine kleine Hütte für Schafe, sondern einen massiven Bau.“

Plus Beinahe wäre das 46-Leute-Dorf Modelshausen zu einem Standort der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie geworden. Was das Vorhaben in dem Laugnaer Ortsteil letztendlich verhindert und was der Antragssteller jetzt vorhat.

Von Günter Stauch

Nein, dieser Ort wird keinesfalls mit zwei „l“ geschrieben, nur weil dort einmal wichtige Teile von Raketenmodellen gelagert werden sollten. Das Lager kommt nun doch nicht, wie erst jetzt zu erfahren war. Dabei hatten Robert Klima und seine Emersackerer Firma, europaweit führender Anbieter von solchen Rückstoß-Flugmaschinen zum privaten wie gewerblichen Zweck, Großes vor: Ein sechs mal vier Meter großer Betonbunker für zehn Tonnen Raketentreibstoff, tief ins Erdreich eingelassen und fest verschlossen.

