Müllsünder gibt es auch im Landkreis Dillingen

Wilde Müllablagerungen am Container-Sammelplatz des Abfallzweckverbandes in Wertingen auf dem Laugnaplatz.

Häufig laden Menschen ihren Abfall einfach in der Natur ab, anstatt ihn abzugeben. Doch steigt die Zahl der Verschmutzer? Und was wird gegen sie getan?

Von Matthias Draws und Benjamin Reif

Neben den Glas- und Kleidercontainern am Wertinger Laugnaplatz steht eine bunte Mischung aus Unrat, der dort eigentlich nicht hin gehört. Ein Karton mit Glasscherben, ein Wasserkocher, diverse leere Obstkistchen. Auf dem Container für Grünglas hat jemand mittig ein Waffeleisen abgestellt. Als Christine Hitzler aus ihrem Auto aussteigt, um ein paar Dosen und eine leere Proseccoflasche in die Container zu schmeißen, hat sie für das Gerümpel kaum einen Blick übrig. „Heute sieht es ja fast schon edel aus“, sagt sie mit hörbarem Sarkasmus in der Stimme. Am Montag solle man mal kommen, wenn man richtiges Chaos sehen wolle. „Da steht das Zeug hier manchmal kistenweise rum. Kleider, Elektrogeräte, Glasflaschen. Alles, was man sich vorstellen kann“, sagt Hitzler.

Warum die Leute so etwas machen, fragt sie sich oft. Aus Faulheit, vermutet sie. Für Kleidung beispielsweise gibt es am Laugnaplatz mehrere Container. Doch oft genug stünden die Kisten einfach nur davor. Oder die Leute wollten ein paar Euro sparen, die sie beim Wertstoffhof hätten bezahlen müssen, um den Müll zu entsorgen. Hitzler hat dafür kein Verständnis. „Das geht doch nicht. Da macht man doch nur anderen Leuten Arbeit“, sagt sie.

Müllsünder seien die Ausnahme

In der Zusamstadt sei ein solches Verhalten die Ausnahme, sagt der Geschäftsführer der Stadtverwaltung Dieter Nägele. Allerdings sei der Laugnaplatz für das Problem des „wilden“ Müllabladens beim Ordnungsamt bekannt. Innerstädtisch sei das Problem vergleichsweise gering. Mehrmals im Jahr entdecken Mitarbeiter in den Waldstücken nahe der Stadt wilde Müllabladeplätze. Meistens handelt es sich laut Nägele um Sondermüll, der nicht in den normalen Hausmüll darf, wie etwa Wandfarben.

Gegen solche unsozialen und umweltschädlichen Methoden hilft kein Klagen, sondern Taten. So sehen es die Verantwortlichen beim Nordschwäbischen Abfallwirtschaftsverband (AWV). Sie wollen ein besseres Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung etablieren.

600 Kubikmeter Müll

Etwa mit den Aufräumaktionen. Mehr als 8000 Menschen seien es dieses Jahr gewesen, erklärt Gerhard Wiedemann, der Werksleiter des Abfallwirtschaftsverbands Nordschwaben. „Davon waren über die Hälfte Kinder und Jugendliche.“ Die jährliche Aufräumaktion des AWV ist also gut angenommen worden. Anfang April zogen Vereine, etwa die freiwilligen Feuerwehren oder Schützenvereine, aber auch Schulen und Kindergärten durch die Natur, um ihre Heimat sauber zu halten. Über 600 Kubikmeter Müll sind hierbei zusammengekommen, ein Wert, der immer relativ konstant bleibt. „Der Müll wird nicht mehr, aber auch nicht wirklich weniger“, merkt Wiedemann an. Dies sei sowohl im Landkreis Donau-Ries als auch im Landkreis Dillingen zu beobachten. Seine Mitarbeiter, die die 330 Containerstationen in den Gemeinden leeren, würden zusätzlich rund 800 Kubikmeter im Jahr sammeln. „Hier ist dann oft alles dabei, von Altölkanistern über Essensabfälle bis hin zu Elektrogeräten, auch Sondermüll.“ Doch gerade diese Hinterlassenschaften sind für den Experten unverständlich: „Man kann an jedem Recyclinghof des Abfallwirtschaftsverbandes Elektroschrott und Sondermüll kostenlos entsorgen.“ (Eine Auflistung finden Sie auf der Internetseite der AWV)

Ehrenamtliche engagieren sich für eine saubere Natur

Aus diesem Grund versucht der Verband, junge Menschen zu informieren und den Vereinen Anreize zu bieten, sich an der Aufräumarbeit zu beteiligen. Hierbei bekommen diese Warnwesten und Verpflegung gestellt, auch eine Geldverlosung gibt es jedes Jahr. „Wir haben in den letzten Jahren schon ein besseres Bewusstsein erreicht“, meint Wiedemann.

Auch Max Friedl, der Förster der Stadt Gundelfingen, ist dieser Meinung. „Tendenziell hat sich die Einstellung der Menschen gebessert, gerade durch die Recyclinghöfe hier in der Gegend.“ Ein weiterer Grund sei für ihn, dass die Müllsünder nicht mehr so oft allein sind. Durch die vielen Erholungssuchenden, wie Radfahrer, Jogger oder Spaziergänger, seien schließlich viele Menschen in der Natur unterwegs. „Wenn da jemand seinen Müll abladen will, ist er selten ungestört, selbst wenn er es gegen Abend versucht“, erklärt Friedl. Hin und wieder entdeckt er aber doch Müll in den Fluren. Besonders oft sind es Gartenabfälle in Plastiksäcken. Für den Förster ist das nicht nachvollziehbar.

Auch in Dillingen ist die Sauberkeit der Straßen und öffentlichen Plätze ein wichtiges Anliegen für die Stadt. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs reinigen die Anlagen täglich. Doch deren Leiter, Roland Nothofer, erklärt: „In den letzten Jahren hat die Zahl der Müllsünder in Dillingen leider immer weiter zugenommen. Unsere Trupps müssen häufiger ausrücken als früher.“

Rechtlich gesehen ist die Sache klar: Wer seinen Müll auf öffentlichen Plätzen liegen lässt, muss mit empfindlichen Ordnungs- und Bußgeldern rechnen.

