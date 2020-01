vor 10 Min.

Musicalhits aus 50 Jahren

Ensemble von Espen Nowacki in Dillingen

Wer dem Musical besonders zugetan ist, sollte sich diesen Termin merken: Am Samstag, 28. März, gastiert Espen Nowacki mit seinem Ensemble in Dillingen und bringt ab 20 Uhr die Show „Best of Musicals“ auf die Bühne im Stadtsaal. Er gibt mit diesem Titel ein großes Versprechen: Die Ensemblemitglieder unternehmen einen Streifzug durch 50 Jahre Musicalgeschichte und bringen daraus die besten und schönsten Nummern zu Gehör. Dabei reißen sie die Zuschauer mit gesanglichen und schauspielerischen Höchstleistungen, aber auch mit opulenten Kostümen, realistischen Kulissen und ausgefeilter Technik in ihren Bann. Saaleinlass ist um 19.30 Uhr. (pm)

unter anderem beim Bürgerbüro, Telefon 09071/540, und bei Firma Bezikofer, Telefon 09071/9049.

