vor 51 Min.

Musikalische Weltreise

Die Gundelfinger Stadtkapelle spielt ihr Frühjahrskonzert

Die Gundelfinger Stadtkapelle veranstaltet eine musikalische Weltreise.

Das Frühjahrskonzert findet am Samstag, 14. März, um 19 Uhr in der Gundelfinger Brenzhalle statt. Die Reise führt durch Spanien, Tirol, Seoul und die schottischen Highlands.

Eines der großen symphonischen Werke, das die Stadtkapelle auf die Bühne bringen wird, ist die Suite „Hymn of the Highlands“, die ursprünglich für das European Brass Band Championships Gala Konzert 2002 komponiert wurde.

Weitere Stücke wie Spain, eine Jazz Fusion Komposition von Chick Corea, und The Olympic Spirit, der Eröffnungsfanfare der olympischen Sommerspiele 1988, dürfen ebenfalls nicht fehlen.

Einer der Höhepunkte des Konzerts wird Tirol 1809 sein. Das Stück wurde 1952 von Sepp Tanzer als Blasmusik-Stück komponiert und erzählt die Geschichte des Tiroler Volksaufstands von 1809. Es besteht aus drei Sätzen, wobei der erste Satz (Aufstand) düster in Moll beginnt. Im zweiten Satz „Kampf am Berg Isel“ werden verschiedene Melodien aus Chorälen und Liedern verwoben, bis zum Schluss die Marseillaise in Moll erklingt. Der dritte Satz trägt den heroischen Titel „Sieg“. Ebenso werden Stücke aus dem klassischen Repertoire oder der Popmusik zu hören sein und ein Marsch. (pm)

