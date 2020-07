07:33 Uhr

Mutter erlebt mit Wohnung in Dillingen eine böse Überraschung

Plus Eine Geflüchtete sucht auf eigene Faust eine neue Bleibe für sich und ihre vier Kinder – und wird bitter enttäuscht. Die Wohnung ist anders als angegeben. Asylhelfer sagen: Das ist kein Einzelfall.

Von Marion Buk-Kluger

Der Wohnungsmarkt ist nach wie vor schwierig. Wer sich glücklich schätzen kann, Wohnraum zu erhalten, wird verständlicherweise zugreifen. Natürlich sollte dieser bewohn- und bezahlbar sein.

Klingt einfach, kann aber ganz schön kompliziert werden, wenn zum einen die Mietkosten von staatlicher Stelle übernommen werden und sich zum anderen die angegebenen Quadratmeter im Mietvertrag in puncto tatsächlicher Größe des Objektes unterscheiden – der Leistungsanspruch dafür, den das Jobcenter bezahlt, dennoch angemessen ist und eben das Mietverhältnis zwischen Vermieter und Mieter anscheinend von Beginn an auf schlechtem Fundament steht.

Wohnung am Stadtberg in Dillingen

Dies ist der Fall in einer Wohnung am Stadtberg in Dillingen. Eine Geflüchtete (Name ist der Redaktion bekannt) hat dort auf eigene Faust eine Wohnung angemietet. Mit ihren vier Kindern wollte sie unbedingt aus der Gemeinschaftsunterkunft in Wertingen ausziehen, aufgrund ihrer Anerkennung musste sie das ohnehin. Auf eigene Faust suchte sie sich eine neue Bleibe. Weder die Wohnungslotsin des Landratsamtes, die unterstützend Beistand hätte leisten können, noch Bernd Arndt vom Helferkreis Wertingen, der sich seit Einzug in die Wohnung um die Frau kümmert, konnten also bei der Vertragsunterzeichnung helfend und prüfend aktiv werden.

Beim Umzug allerdings stellte sich heraus, dass die im Mietvertrag angegebenen 100 Quadratmeter Wohnfläche, für die vom Vermieter, der anonym bleiben will, 965 Euro warm berechnet werden, nicht stimmen. „Beim Umzug habe ich festgestellt, dass es sich lediglich um eine Größe von 60 Quadratmetern handelt“, berichtet Bernd Arndt.

„Dazu kommt, dass von einigen wenigen Vermietern in Dillingen angebotene Wohnungen, wie auch in diesem Fall, bereits vor dem Einzug Mängel aufweisen, die nicht dem örtlichen Standard entsprechen. So sind zum Beispiel überstrichene Schimmelbildung oder nicht fachgerechte Farbanstriche immer wieder anzutreffen“, fügt Georg Schrenk, Vorsitzender der Unterstützergruppe Asyl/Migration in Dillingen an. Eine brisante Angelegenheit, da das Jobcenter in diesem Fall für die Mietkosten aufkommt, da die Mieterin als Bezieherin von Arbeitslosengeld II von der Institution Leistungen empfängt.

Dezentrale Unterkünfte vom Landratsamt Dillingen

„Wir Ehrenamtliche haben schon mehrfach auf die Problematik mit den von bestimmten Vermietern in Dillingen angebotenen Wohnungen hingewiesen. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit 2014, als sie noch Vermieter von dezentralen Unterkünften an das Landratsamt Dillingen waren. MdL Johann Häusler wurde von mir auch schon über den Sachverhalt informiert und gebeten die Staatsregierung zu bitten, dass die Jobcenter vor Übernahme des Mietzinses eine Kontrolle vor Ort durchführen“, berichtet Schrenk.

Für den Vermieter im hier geschilderten Fall ist dies alles nur bloßes Gerede von Leuten, die nur neidisch seien. Er betont auf Anfrage unserer Zeitung: „Das stimmt alles nicht!“ Zudem würde sich der Mietvertrag auf eine Wohnung dieser Größe beziehen, die nicht bezogen wurde, der Vertrag sei aufgehoben worden und mittlerweile längst ein neuer mit korrekter Quadratmeter-Angabe ausgestellt.

Der Vertrag zum 1. März dieses Jahres mit 100 Quadratmetern Fläche liegt der Wertinger Zeitung vor. Einen neuen gebe es aber nicht, entgegen der Aussage des Vermieters, sagt Georg Schrenk. „Im Gegenteil, der Vermieter hat stattdessen Herrn Arndt angerufen und ihm angedroht, ihn wegen Rufmord zu verklagen.“

Mieter im Vorfeld prüfen

Und wie steht das Jobcenter zum Fall? „Unabhängig eines konkreten Falles würden wir, wenn eine Familie mit fünf Personen in eine Wohnung ziehen würde, maximal Kosten in Höhe von 873,50 Euro im Landkreis beziehungsweise 984,80 Euro für das Stadtgebiet Dillingen mit Schretzheim, Donaualtheim und Hausen als angemessen bewerten“, heißt es von dort. Natürlich seien aber die Regelungen zu Mietpreisüberhöhungen oder sogar Mietwucher durch den Mieter im Vorfeld zu prüfen und gegebenenfalls über die Ordnungsbehörden durch den potenziellen Mieter zur Anzeige zu bringen. Das Jobcenter könne hier also nicht aktiv werden, bezahlt Leistungen, die gesetzlich geregelt sind. Geklärt werden müsse das Mietverhältnis und die Unstimmigkeiten.

Im vorliegenden Fall engagieren sich derzeit die Mitglieder der Helferkreise, um die Unklarheiten zu klären. Neben einem fehlenden korrekten Mietvertrag, gebe es zudem noch weitere Mängel: In der Wohnküche löst sich der Bodenbelag (Linoleum), das Waschbecken in der Wohnküche, das neu installiert wurde und die einzige Waschgelegenheit darstellt, liefert nur kaltes Wasser, die Mobilfunknutzung sei in der Wohnung nicht möglich, und aufgrund von Geruchsbildung könnten die Kinder nicht schlafen. „Die Mieterin möchte sich nun schnellstmöglich eine andere Wohnung suchen.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen