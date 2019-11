08:31 Uhr

Nach Großbrand: So wird das Dillinger Rathaus wieder aufgebaut

Vor gut zwei Jahren stand das historische Rathaus in Dillingen in Flammen. Der Wiederaufbau zeigt: In dem großen Unglück steckt auch eine einmalige Chance.

Von Berthold Veh

Bei vielen Dillingern sind die Erinnerungen auch zwei Jahre nach dem Brand des Rathauses immer noch frisch. Das verwundert nicht, denn die Szenen hätten aus einem Katastrophenfilm stammen können. Eine gigantische schwarze Rauchsäule steht am 26. Juli 2017 gegen 19 Uhr über der Stadt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückt in der Königstraße an. Und über Whatsapp und Facebook kursiert an diesem Mittwochabend unmittelbar nach dem Ausbruch des Feuers ein Video vom lichterloh brennenden Dillinger Rathaus, das viele Nutzer zunächst für einen geschmacklosen Scherz halten.

Dillinger Rathaus brennt aus

"Du siehst die schrecklichen Bilder und kannst es nicht glauben" – so wie die heutige Stadträtin Andrea Spengler reagieren damals viele Menschen in der Kreisstadt auf den Brand "ihres" Rathauses. Und Oberbürgermeister Frank Kunz, der als Feuerwehrmann mit seinen Kameraden Schlimmeres verhindert, ist angesichts der Zerstörung um Fassung bemüht und verdrückt seine Tränen. "Es ist eine emotionale Geschichte, wenn das eigene Haus brennt", sagt der Rathauschef. Gleichzeitig ist Kunz dankbar, dass kein Mensch verletzt oder gar getötet wird.

500 Jahre altes Rathaus wird modernisiert

Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat. Eindeutig geklärt werden kann die Brandursache aber nicht mehr. Dillingen erfährt nach dem Unglück eine Welle der Solidarität. Und die Stadt zeigt eine Trotzreaktion. Bereits am Donnerstag, dem Tag nach dem Brand des Rathaus-Altbaus, findet in einem der beiden weiteren Rathaus-Gebäude eine Trauung statt. Bei den Stadträten und Mitarbeitern der Verwaltung ist der Wille spürbar, das 500 Jahre alte Haus möglichst schnell wieder aufzubauen. Kunz spricht von einem "historischen Unglücksfall", aber er weist auch auf die "historische Chance" hin, die der Wiederaufbau biete. Denn das Rathaus wird so wiedererrichtet, dass es den Anforderungen einer modernen Verwaltung entspricht.

Der Wiederaufbau des Dillinger Rathauses läuft nach Plan und spätestens 2021 soll auch die stehen gebliebene Uhr auf dem Dach wieder laufen. Bild: Koenen, Stadt Dillingen

Im Frühjahr 2021 soll der abgebrannte Altbau in neuem Glanz erstrahlen. Die Kosten des gesamten Projekts liegen bei 9,2 Millionen Euro, hat Ulrike Donner von der BH-Architektengesellschaft in München ermittelt. Beim Wiederaufbau werden nicht nur die Brandschäden beseitigt, sondern unter anderem ein moderner Sitzungssaal und ein erweiterbares Trauungszimmer samt Foyer geschaffen. Die Bauverwaltung bekommt zusätzliche Räume. Und der ganze Altbau des Rathauses wird nach dem Wiederaufbau barrierefrei sein.

Die Versicherung zahlt zwei Drittel der Kosten

Der Dillinger Stadtrat hat inzwischen auch dem Verteilungsschlüssel zugestimmt: Die Bayerische Versicherungskammer übernimmt 6,7 Millionen Euro der Gesamtkosten, das sind 73 Prozent. Und die Stadt lässt sich die Modernisierung ihrer Verwaltung 2,5 Millionen Euro kosten, das sind 27 Prozent der Gesamtsumme von 9,2 Millionen Euro.

Nach den Ausschreibungen soll der Innenausbau des Rathaus-Altbaus im kommenden Jahr richtig anlaufen. Und wenn das Gebäude dann wieder so ausschaut wie vor dem Flammen-Inferno, dann wird auch die große Uhr der Stadtverwaltung wieder laufen. Das Feuer hatte die Elektrik im Rathaus lahmgelegt. Und so blieb die Uhr am Dach des Nebengebäudes an diesem 26. Juli 2017 kurz vor 19 Uhr stehen. Bis heute erinnern die unbewegten Zeiger an die bangen Minuten, als es nicht sicher war, ob das Gebäude von den Feuerwehrleuten zu retten ist und ein Überspringen der Flammen verhindert werden kann. Nach dem Wiederaufbau werden auch für die Rathaus-Uhr wieder normale Zeiten anbrechen.

