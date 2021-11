Nachruf

vor 49 Min.

Der Dattenhausener Martin Stark machte in den USA eine große Karriere

Martin Stark, der jetzt an Corona gestorben ist, hat in den USA eine große Karriere gemacht. Der 81-Jährige stammt aus Dattenhausen.

Plus Der Dattenhausener Martin Stark schaffte es in die „Plastics Hall of Fame“. Jetzt ist der Egautaler, der in den USA Karriere gemacht hatte, an Corona gestorben.

Das Coronavirus schlägt gnadenlos zu. Diese bittere Erfahrung muss auch Hermann Stark, bis zu seinem Ruhestand persönlicher Referent der Landräte Anton Dietrich und Leo Schrell, verkraften. Am Montagmorgen erhielt er die Nachricht, dass sein in Amerika lebender Bruder Martin trotz zweifacher Impfung an Covid-19 im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Mit ihm trauern die nun verwitwete Ehefrau Erika, zwei Kinder, elf Enkelkinder und die 91-jährige Schwester Maria.

