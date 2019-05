18.05.2019

Naturschützer sprechen von einem Skandal

BN will Auflösung des Wasserschutzgebiets Höchstädt verhindern

Der Bund Naturschutz (BN) hat zur neuerlichen Diskussion um die geplante Auflösung des Wasserschutzgebiets in Höchstädt Stellung genommen. „Sauberes Wasser zählt zu den wichtigsten Lebensgrundlagen der Menschheit. Gerade in Zeiten des Klimawandels, zunehmender Trockenheit und schadstoffbelasteter Böden dürfen funktionierende Trinkwasserschutzgebiete keinesfalls angetastet werden. Umweltminister Thorsten Glauber muss daher das Wasserschutzgebiet Höchstädt dauerhaft sichern“, unterstützt Landesvorsitzender Richard Mergner die Überlegungen des Bayerischen Umweltministeriums zur Erhaltung des Wasserschutzgebiets. „Mit einem Anschluss der Stadt Höchstädt an die ortsferne Rieswasserversorgung müsste voraussichtlich mehr Tiefengrundwasser gefördert werden –die letzte Reserve für künftige Generationen. Eine solche Vorgehensweise ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit“, sagt BN-Kreisvorsitzende Heidi Terpoorten. Und der Vorsitzende der BN-Ortsgruppe Goldberg, Karl Baumgartner, ergänzt: „Während an anderen Orten über Jahre und Jahrzehnte um die Einrichtung von Wasserschutzgebieten gerungen wird, soll bei uns ein einwandfreies Wasserschutzgebiet aufgelöst werden.“

Das Straßenbauamt Krumbach hatte der Stadt Höchstädt im Landkreis Dillingen einen hohen Geldbetrag – genannt wurden Summen zwischen 600000 und 1,3 Millionen Euro – geboten, wenn sie ihr Wasserschutzgebiet (WSG) auflöst. Der Bund Naturschutz kritisiert, dass es Geld für die Auflösung des WSG geben soll. „Das Vorgehen der Straßenbaubehörden ist ein Skandal“, heißt es in der Pressemitteilung. Ziel der Straßenbaubehörden sei es, die Umfahrung von Höchstädt einfacher und billiger bauen zu können. Stattdessen solle sich die Stadt Höchstädt der Rieswasserversorgung anschließen, was der Stadtrat im Januar 2019 auch so beschlossen hat. Die Rieswasserversorgung sei allerdings an ihren Kapazitätsgrenzen angekommen, argumentieren die Naturschützer. Die Förderung von Tiefengrundwasser, das die letzte Reserve für sauberes Trinkwasser für viele Generationen darstellt, sei ausgebaut worden. Die ortsnahe Versorgung mit oberflächennahem Wasser habe aber laut Gesetz Vorrang vor der Versorgung mit ortsfernem Tiefengrundwasser.

Ein zusätzlicher Anschluss der Stadt Höchstädt an die Rieswasserversorgung werde weitere Entnahmesteigerungen aus dem Tiefenwasser nötig machen, heißt es in der Pressemitteilung. In der Vergangenheit seien Ansinnen anderer Gemeinden zum Anschluss an Rieswasser abgelehnt worden. Doch für einen Bundesstraßenbau soll das möglich werden, mit finanzieller Unterstützung durch Steuermittel. Eine solche Vorgehensweise entspreche in keinster Weise dem Vorsorgeprinzip und dem in der bayerischen Verfassung niedergeschriebenen Schutz der Lebensgrundlagen. Der Bund Naturschutz werde sich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln für den Erhalt des WSG Höchstädt einsetzen. (pm)

Themen Folgen