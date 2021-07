In Blindheim gibt es neue Aufnahmeregeln für Krippenkinder

Plus Der Gemeinderat hat die Altersgrenze nach oben angehoben. Und: Die Krippe in Blindheim braucht dringend einen neuen Anstrich.

Der Außenputz der Blindheimer Kinderkrippe muss saniert werden. Denn der platzt ab, wie Bürgermeister Jürgen Frank den Mitgliedern des Gemeinderats bei der Sitzung am Donnerstag mitteilte. Ein Sachverständiger habe erklärt, dass das Problem nicht der Putz, sondern die nicht fachgerechte Aufbringung dessen sei. Deshalb habe er vorgeschlagen, sich das Problem vor Ort mit einer Fachfirma anzusehen und die weiteren Schritte zu besprechen. Auch die Fenster sollen in dem Zuge ordentlich „eingeputzt“ werden, denn „das mit dem Silikon ist nicht mehr der aktuellste Stand der Technik“, sagte Frank.