vor 49 Min.

Neues Gesicht bei Ziegler

Markus Weber koordiniert Vertrieb

Seit Januar koordiniert Markus Weber den inländischen Vertrieb bei der Albert Ziegler GmbH in Giengen. Zuvor war er in verschiedenen Managementfunktionen bei OEM und Zulieferern der Automobilbranche tätig. Seine Schwerpunkte lagen in den Geschäftsfeldern Vertrieb, Marketing, Produktmanagement und der strategischen Geschäftsentwicklung. Der 41-jährige Diplom-Betriebswirt wird in Zukunft als Direktor für den gesamten Vertrieb Deutschland verantwortlich sein. Er freue sich, so Weber, mit dem tollen Team den erfolgreich eingeschlagenen Weg weiter auszubauen und die Werte für die deutsche Traditionsmarke Ziegler als Vorreiter und Impulsgeber voranzutreiben. (pm) Bild: Ziegeler

