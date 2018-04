vor 48 Min.

„Nicht so viel über die Auferstehung nachdenken“

Heuer wird die Einführung des Ständigen Diakonats vor 50 Jahren gefeiert. Anton Stehle war einer der ersten verheirateten Männer, die geweiht wurden.

In der katholischen Kirche war das vor 50 Jahren eine Sensation. Drei Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurden verheiratete Männer wieder zu Diakonen geweiht. Schon in frühchristlicher Zeit hatte es Diakone gegeben, seit dem fünften Jahrhundert verlor das Amt jedoch an Bedeutung und war nur noch eine Durchgangsstufe zur Priesterweihe. Papst Paul VI. führte schließlich 1967 den Ständigen Diakonat ein – und ab 1968 wurden schließlich auch verheiratete Männer zu Diakonen geweiht. Im Bistum Augsburg zählte Mesner Anton Stehle zu den ersten drei „Weltlichen“, die am 20. Juli 1969 Diakon wurden. Wir sprachen darüber mit dem heute 85-Jährigen, der sich auch 48 Jahre lang im Dillinger Stadtrat einbrachte und eine lange Zeit als Zweiter Bürgermeister in der Kreisstadt wirkte.

Erinnern Sie sich noch an Ihre Diakonatsweihe?

Anton Stehle: Ja. Ich zählte zu den ersten drei verheirateten Männern neueren Datums, die in der Diözese Augsburg zu Ständigen Diakonen geweiht wurden. Das war eine Sensation, mehr als 1000 Jahre war dies ja in Vergessenheit geraten.

Warum wollten Sie Diakon werden?

Stehle: Zunächst habe ich bei der Firma Curtius Kaufmann gelernt, danach Mesner. Dann wollte ich Diakon werden. Wortgottesdienste, Taufen, Krankenbesuche, Beerdigungen – bis auf die Eucharistiefeier darfst du als Diakon alles machen. In Dillingen wurde meine Entscheidung gut aufgenommen. Viele haben mir gratuliert, dass ich dieser Berufung gefolgt bin.

Können Sie sich vorstellen, dass auch Frauen in der katholischen Kirche zu Diakoninnen geweiht werden?

Stehle: Das könnte ich mir gut vorstellen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Frauen zu Priesterinnen geweiht werden. Das täte der Kirche gut. Aber Papst Franziskus wird es nicht tun, das ist noch zu früh. Die Gläubigen wären bestimmt bereit dafür, das Kirchenrecht ist aber dagegen.

Christen feiern an Ostern die Auferstehung Jesu von den Toten. Viele glauben aber gar nicht mehr daran, dass es ein Weiterleben bei Gott nach dem Tod geben soll. Zweifeln Sie gelegentlich an dieser zentralen Botschaft des christlichen Glaubens?

Stehle: Ich bin fest davon überzeugt, dass auf den Tod die Auferstehung folgt. Da sollten Christen nicht so viel darüber nachdenken, sondern einfach daran glauben. Das klappt.

Was macht Sie so sicher?

Stehle: Es ist die Tradition, in die ich hineingeboren bin. Ich habe schon in der Jugend, als ich an der Spitze der katholischen Stadt- und Dekanatsjugend war, ein Leben aus dem Glauben heraus geführt. Zweifel an der Auferstehung habe ich nicht. Ich sage mir, das ist so. Aus der Zuversicht heraus, dass es nach dem Tod ein Leben bei Gott gibt, lebt es sich besser.

Sie können nicht mehr aus dem Haus. Wie verbringen Sie denn die Tage?

Stehle: Ich sitze hier im Stuhl und warte, bis es Abend wird. Mir fehlt das Interesse am Fernsehen, und die Donau-Zeitung, die ich sehr intensiv gelesen habe, blättere ich nur noch flüchtig durch. Inzwischen bin ich seit 62 Jahren mit meiner Frau Emilie verheiratet. Und ich empfinde eine Dankbarkeit dafür, dass sie für mich da ist. Ich habe sechs Enkel und einen Urenkel, den ich selbst taufen durfte. Das ist etwas ganz Einmaliges. Ich habe ein reiches und erfülltes Leben gehabt und lebe aus dieser Erinnerung.

An Ostern könnten Sie sich doch zur Feier der heiligen Messe in die Studienkirche transportieren lassen.

Stehle: Das ist zu aufwendig. Ich verfolge die Ostergottesdienste lieber bei mir zu Hause am Fernseher. Interview: Berthold Veh

