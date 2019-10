vor 51 Min.

„Null Feedback“ nach Feuerwehrtag

Hunderte von Besuchern haben auch die Dillinger Feuerwehren mit ihren Vorführungen beim schwabenweiten Aktionstag am 22. September angelockt. Der Tag sei sehr gelobt worden, sagte Benedikt Klein (CSU) in der Dillinger Ratssitzung. Allerdings sprach der Stadtrat in Anlehnung an Albrecht Wittes (SPD) Rede von der „Freude der Woche“ vom „Misserfolg der Woche“. Nach dem Feuerwehraktionstag in Dillingen hätten sich nur zwei Jugendliche für die Mitarbeit in der Wehr gemeldet. Und die hätten schon vorher Interesse bekundet. Klein sagte: „Es ist traurig, wenn es hinterher null Feedback gibt“. (bv)"Weitere Berichte S. 31