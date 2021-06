Oberliezheim

Ein Denkmal steht der Ortsdurchfahrt in Oberliezheim im Weg

Die „Alte Dorfwirtschaft“ in Oberliezheim steht unter Denkmalschutz. Allerdings ist das Gebäude baufällig. Auch ein Stück Tunnel darunter ist aus Sicherheitsgründen bereits gesperrt worden.

Plus Durch Oberliezheim soll eine breite Straße samt Gehweg führen. Doch was wird aus der "Alten Dorfwirtschaft" und dem Tunnel?

Von Cordula Homann

550 Meter beträgt die Ortsdurchfahrt Oberliezheim vom Ortsanfang von Bissingen her bis zum Ende in Richtung Unterliezheim. Die Sanierung dieser DLG 26 ist seit gut einem halben Jahr beschlossene Sache. Roman Bauer, Leiter des Tiefbauamtes, stellte am Montagnachmittag im Dillinger Kreisentwicklungsausschuss die Pläne dafür vor. Demnach soll die Straße sechs Meter breit und von einem einseitigen, 1,80 Meter breiten Gehweg gesäumt werden.

