18.01.2020

Oberliezheim und seine Kandidaten

Liste für Gemeinderat steht

Von horst von weitershausen

Bürgerinnen und Bürger Oberliezheims trafen sich Anfang der Woche im örtlichen Feuerwehrhaus, um die Nominierung der Kandidaten für die Kommunalwahl im März vorzunehmen.

Seit dem Jahr 1990 tritt das Dorf als Wählergemeinschaft Oberliezheim WGO bei Gemeinderatswahlen erfolgreich an. Aktueller Gemeinderat und Versammlungsleiter Peter Sporer begrüßte die Anwesenden. Nach erklärenden Worten zur vergangenen Wahlperiode und zum Wahlvorgehen wurde folgende Liste der Oberliezheimer Vertreter für den Gemeinderat in Bissingen verabschiedet: Peter Sporer, Erika Grob, Gerd Broersen, Mariella Sporer, Albert Sporer, Heike Schweyer, Peter Veh, Ingrid Oberfrank, Christian Rößle, Barbara Kaltenegger, Ralf Müller, Melanie Rehm, Andreas Sporer, Robert Veh, Peter Schneller, Bernhard Sporer und die Ersatzbewerber Jutta Veh und Anna Winter. Somit bleibt Peter Sporer auch bei dieser Wahl der Spitzenkandidat. (HOW)

