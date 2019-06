00:34 Uhr

Oldies und Oldtimer

DJ PeeWee heizt bei der 24. Oldie-Night in Birkenried am Mittwoch, 19. Juni, ab 19 Uhr wieder kräftig ein. Diese Tanzabende mit den Oldies der 50er-, 60er- und 70er-Jahre haben es in sich. Ein Abend, auf den von Mal zu Mal viele Fans warten, um sich wieder in die Jugendzeit zurückzuversetzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Und: Es wird an diesem Abend von Anfang bis Ende getanzt, was die Sohlen herhalten. Der Eintritt ist frei, es wird gesammelt. Reservierung dringend geraten, unter: tickets@birkenried.de

Am Sonntag, 23. Juni, findet von 9 bis 18 Uhr das Motorrad- und Oldtimerfest statt. Um 9 Uhr stehen die Ankunft der Fahrzeuge und ein Weißwurst-Frühstück an. Um 11 Uhr folgt ein Biker-Gottesdienst mit musikalischer Begleitung der Gruppe „Komazama“.

Nach dem Barbecue um 12 Uhr ist von 13 bis 16 Uhr der „Brenztown Blues Club“ auf der Bühne. Daheim in „Brenztown“ wissen die Leute, dass „The Brenztown Blues Club“ mit der Heidenheimer Blue Monday Blues Session zu tun hat. Und dies stimmt auch. Und längst sind BTBC nicht nur lokal unterwegs. Erfolgreiche Gastspiele in Italien, Berlin oder unlängst auf dem Blues Herbst Sachsen-Anhalt belegen dies eindrucksvoll. Der Blues Club bietet eine bunte Melange aus klassischem Blues, wie zum Beispiel Muddy Waters oder Willie Dixon. Aber auch neuere Stücke, wie etwa von Freischlader und Eigenkompositionen, kommen zum Vortrag. Ende ist gegen 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird gesammelt. (pm)

