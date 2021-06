Damit beim Essen kein Plastikmüll anfällt

Vier Schüler des Dillinger Bonaventura-Gymnasiums wollen etwas verändern – mit einem neuen System für die Gastronomie

Schon seit Jahren ist es ein Problem, dass sich in Innenstädten viel Müll aus der Gastronomie ansammelt – auch in Dillingen. Die demzufolge oft restlos überfüllten Mülleimer sind auch den Schülern Paul Kindler, Michael Schaf, Alvaro Biggemann und Max Wagner aufgefallen. Im Rahmen ihres P-Seminars „Plastik? Nein, danke !“ am Dillinger St.-Bonaventura-Gymnasium wollen sie nun was dagegen tun.

Nach viel Recherche und der Erkenntnis, dass die Lösung mehr als komplex ist, entschieden sich die Gymnasiasten für das System des Anbieters Vytal, bei dem der Konsument sein Essen aus hochwertigen Mehrwegschalen genießen kann. Die Behältnisse können 14 Tage lang kostenlos über die App der Firma oder alternativ über eine Offline-Karte ausgeliehen werden. Nach der Benutzung gibt der Kunde die Schale bei einem beliebigen Partner des Unternehmens zurück. Dort wird sie gespült und wiederverwendet. Das Start-up aus Köln wurde durch das TV-Format „Die Höhle der Löwen“ bekannt und kooperiert bereits mit 1100 deutschen Betrieben. Laut Statistiken ist die eine Schüssel bereits nach zehn Benutzungen klimaneutral und überlebt im Durchschnitt 200 Zyklen.

Das erste Vytal-Partnerlokal soll das Dillinger „Benedikts“ werden, das die Bona-Gymnasiasten gerne besuchen. Das habe Benedikt Steinle auf die Initiative der Schüler hin bereits zugesagt. Im „Benedikts“ werden bereits regionale Produkte angeboten, auch auf ökologisch abbaubare Verpackung werde bereits Wert gelegt. In der Einführung des Vytal-Systems sehen Schüler und Betreiber einen weiteren Schritt zur Müllvermeidung. „Wir sind uns sicher, dass durch diese Neuerung und mithilfe der Kunden die Müllberge in unserer Schule und unserer Stadt Dillingen kleiner werden und wir nachhaltig etwas bewirken können“, sagen die Seminarteilnehmer. Nach der Einführung des Systems bei „Benedikts“ sollen nach der Vorstellung der Gymnasiasten weitere Gastronomen folgen.