Paketbote vergisst Handbremse: Auto kracht gegen Baum

Das ging noch glimpflich aus, trotzdem war das Auto des Mannes in Bissingen nicht mehr fahrtüchtig.

Ein 29-jähriger Paketbote hat am Dienstag sein Fahrzeug in der Schloßstraße in Bissingen geparkt, um Lieferungen abzugeben. Dabei vergaß er die Handbremse anzuziehen. Sein VW machte sich daraufhin selbstständig und rollte rückwärts die Straße hinab und krachte schließlich an einem Grünstreifen gegen einen Baum, so die Polizei.

Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro

Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. (pol)

