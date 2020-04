09:27 Uhr

Palmsonntag in Zeiten der Pandemie im Landkreis Dillingen

Das religiöse Leben in den Pfarrgemeinden ist nicht erloschen. In Höchstädt etwa haben Katholiken ihre Palmbüschel in die Stadtpfarrkirche gebracht, um sie von Pfarrer Daniel Ertl segnen zu lassen.

Von Berthold Veh

Solch eine Karwoche haben Christen noch nicht erlebt. Wegen der Corona-Pandemie fallen auch am Palmsonntag, dem Beginn der auf Ostern hinführenden Karwoche, die Gottesdienste aus.

Gläubige bringen Palmbüschel in die Kirchen

Dies bedeutet aber nicht, dass das religiöse Leben in der Pfarrgemeinden erloschen ist. In Höchstädt etwa haben Katholiken ihre Palmbüschel in die Stadtpfarrkirche gebracht, um sie von Pfarrer Daniel Ertl segnen zu lassen.

Es gibt Vorlagen für Hausgottesdienste

Wie in anderen Gotteshäusern ist dort ein Tisch aufgestellt – mit Vorlagen für Wortgottesdienste zu Hause. Viele Seelsorger in der Region wenden sich derzeit auch mit Videobotschaften an die Angehörigen ihrer Pfarreien und Kirchengemeinden. Ein Gottesdienst mit Bischof Bertram Meier ist per Livestream im Netz zu sehen.

Der Einzug Christi in Jerusalem

Palmsonntag ist der Beginn der Kartwoche. Christen erinnern dabei an den Einzug Christi auf einem Esel in Jerusalem, der wenig später nach dem Gründonnerstag am Karfreitag mit dem Tod am Kreuz endete. An Ostern schließlich feiern Christen die Auferstehung Jesu.

