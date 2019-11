vor 49 Min.

Plötzlich ist der Außenspiegel ab

Die Polizei sucht Zeugen für Vorfälle in Lauingen und Höchstädt

Zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer Schadenshöhe von circa 500 Euro ist es am Samstag um 15.45 Uhr in Lauingen gekommen. Ein bislang Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel eines blauen dreier BMW, der in der Herzog-Georg-Straße kurz vor der Einmündung zur Schlösslestraße stadteinwärts geparkt war.

Der unbekannte Autofahrer fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0 – auch im folgenden Fall:

Einen Schaden von rund 1000 Euro verursachte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Sonntag zwischen 12.15 Uhr und 13 Uhr an einem grauen Dacia Duster. Der Wagen stand auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Lutzinger Straße in Höchstädt.

Der Unbekannte fuhr mit seinem Fahrzeug gegen den rechten vorderen Kotflügel des Dacia und beging nach der Kollision Fahrerflucht. (pol)

Themen folgen