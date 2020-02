vor 59 Min.

Polizei klärt zwei Unfallfluchten

Zwei Fälle von Unfallflucht, einer in Wertingen, einer in Lauingen, sind geklärt.

Eine 23-jährige Autofahrerin hat nach Angaben der Polizei beim Rückwärtsfahren einen erheblichen Schaden angerichtet. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in der Geiselinastraße in Lauingen: Die Frau touchierte um 22.15 Uhr mit ihrem Ford einen Nissan. Sie bemerkte den Unfall, stieg aus, begutachtete ihn - und fuhr davon. Am Nissan entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Doch ein Zuge hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen der Frau gemerkt. So konnte sie gefunden werden. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Auch in Wertingen fuhr eine Unfallverursacherin davon

So geht es auch einer 58-Jährigen. Sie war in Lauingen am gleichen Tag um 8.40 Uhr rückwärts gegen einen geparkten Audi gefahren. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Trotzdem fuhr die Unfallverursacherin weiter, konnte aber nachträglich ermittelt werden. (pol)

