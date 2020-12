vor 33 Min.

Polizei nimmt 50-jährigen Autofahrer fest

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am vergangenen Sonntag gegen Mitternacht, hat die Polizei Dillingen einen 50-jährigen Autofahrer festgenommen. Als die Beamten das litauische Fahrzeug in der Dillinger Straße in Höchstädt kontrollierten, konnte sich der Fahrer nur mit einer Kopie seines Führerscheins ausweisen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Überprüfung des Mannes anschließend ergeben, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliege. Er hatte, so die Mitteilung, seine Freiheitsstrafe von über einem Jahr nicht angetreten. Die Beamten hatten den Mann daraufhin festgenommen und in die zuständige Justizvollzugsanstalt gebracht. (pol)

Foto: Oliver Berg/dpa/lnw(Symbol)

