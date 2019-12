vor 7 Min.

Polizei sucht mehrere Flüchtige nach Unfällen

Gleich mehrere Unfallverursacher ergriffen die Flucht. Wer hat etwas beobachtet?

Gleich in mehreren Fällen wurde in Dillingen erheblicher Sachschaden von Autofahrern angerichtet – ohne dass diese anschließend für den Schaden aufkommen wollten. Stattdessen ergriffen sie die Flucht.

Bereits am Freitag gegen 17 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Rudolf-Diesel-Straße ein Verkehrsunfall. Beim Einparken mit seinem weißen Fiat Kastenwagen touchierte ein Fahrer einen roten Toyota Yaris im Bereich der hinteren Stoßstange. Anschließend stellte der Unfallverursacher sein Fahrzeug kurzerhand an einer anderen Stelle des Parkplatzes, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bislang ist laut Polizei nur bekannt, dass am Verursacherfahrzeug ein italienisches Kennzeichen angebracht war.

Gleich drei Unfallfluchten am Freitag in Dillingen

Ebenfalls am Freitagnachmittag wurde zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr ein Einkaufswagen- Unterstand auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Hans-GeigerStraße in Dillingen von einem Fahrzeug angefahren. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Im Zeitraum von Freitag, 8 Uhrbis 15 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer die Außenfassade eines Hauses in der Weberstraße beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich beim unfallverursachenden Fahrzeug um einen Lkw gehandelt haben. Der Schaden wurde mit etwa 400 Euro beziffert.

Zeugen eines der Unfälle werden gebeten, sich mit der Polizei in Dillingen unter der Rufnummer 09071/560 in Verbindung zu setzen. (pol)

Mehr aus dem Polizeibericht:

