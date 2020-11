vor 28 Min.

Polizeibericht: Rollerfahrer verletzt sich leicht in Lauingen

Ein Autofahrer hat in Lauingen einen Rollerfahrer übersehen.

Am Sonntagmorgen verletzte sich ein Rollerfahrer in Lauingen. Das war geschehen.

Ein 57-jähriger Autofahrer ist am Sonntag gegen 9.30 Uhr in der Hühlenstraße in Lauingen vom Fahrbahnrand losgefahren. Dabei übersah er einen nachfolgenden 34-jährigen Motorroller-Fahrer.

Lauingen: Rollerfahrer verletzt sich leicht

Dieser versuchte auszuweichen, verriss dabei jedoch das Lenkrad und stürzte. Der 34-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und begab sich selbst zum Arzt, teilt die Polizei mit. An seinem Roller entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. (pol)

