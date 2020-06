09:17 Uhr

Polizeieinsatz in Dillingen: Fahrraddieb gefasst

Ein Mann entdeckt sein gestohlenes Fahrrad. Doch der Dieb haut ab.

Der Besitzer eines Mountainbikes der Marke Bulls entdeckte am Mittwoch gegen 13.15 Uhr sein gestohlenes Fahrrad in der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in der Johannes-Scheiffele-Straße wieder. Dieses war ihm bereits im Februar entwendet worden. Während der Besitzer auf die Polizei wartete, flüchtete der zurückkehrende Fahrraddieb, konnte aber von einer zivilen Streifenbesatzung schließlich festgenommen werden. Gegen den Fahrraddieb wird nun wegen Fahrraddiebstahl ermittelt. (pol)

