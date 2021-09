Landkreis Dillingen

08.09.2021

Wie betrunken war der Mann, der seinem Schwiegervater das Gesicht zerschnitt?

Ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen steht aktuell vor dem Landgericht, weil er in Holzheim mit einem Messer auf seinen Schwiegervater losgegangen und ihn schwer verletzt hat.

Plus In dem Prozess um den Familienvater aus dem Landkreis Dillingen, der mit einem Messer auf seinen Schwiegervater losgegangen ist, geht es auch um die Frage, wie betrunken der Mann war. Seine Ex-Partnerin widerspricht einer Aussage des Angeklagten.

Von Jonathan Mayer

Er könne sich kaum noch an die Tat erinnern, sagt der 30-jährige Angeklagte vor dem Augsburger Landgericht. Im Oktober 2020 soll er erst seine 13 Monate alte Tochter verbrüht, seine Freundin mit der Faust ins Gesicht geschlagen und seinem Schwiegervater in spe mit einem 20 Zentimeter langen Messer das Gesicht zerschnitten haben. Auf den Bildern, die vor Gericht gezeigt werden, ist ein Blutbad zu sehen. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot. Ist all das im Alkoholrausch passiert?

