Prozess im Landkreis Dillingen: Der Anwalt landet auf der Anklagebank

Plus Ein Jurist aus dem Landkreis Dillingen soll Privatgeheimnisse seiner Mandantin verraten haben. Welche Rolle der Streit um ein Erbe dabei spielt.

Von Dominik Bunk

Anwälte sind vor Gericht so ungewöhnlich wie Sand am Meer. Doch dass sich ein Rechtsanwalt auf der Anklagebank wiederfindet, das kommt nicht allzu oft vor. Genau so ist es kürzlich einem Rechtsanwalt aus dem Landkreis Dillingen ergangen, der sich vor dem Amtsgericht verantworten musste. Eine ehemalige Mandantin erhob den Vorwurf, der Jurist habe Geheimnisse weitergegeben.

Die Geschichte beginnt bereits vor einigen Jahren: Damals hatte der Anwalt den damals minderjährigen Sohn der Klägerin bei einem Verfahren wegen Schadensersatz vertreten. Da die Klage gegen den Freistaat Bayern wegen Verletzung der Aufsichtspflicht einer Lehrkraft abgelehnt worden war, legte der Anwalt Berufung ein – seiner Meinung nach auf Auftrag seines Mandanten. Er erklärte vor Gericht, er habe eigentlich von jener Berufung abgeraten, da die Erfolgsaussichten gering waren, habe sich aber letztendlich überreden lassen.

Ohne Gründe neue Anwaltskanzlei

Als sein Mandant dann vor rund drei Jahren volljährig wurde, stellte der Anwalt ihm eine Zahlungsaufforderung von ungefähr 900 Euro für das nicht erfolgreiche Berufungsverfahren. Auch habe er sich damals übergangen gefühlt, da sein Mandant ohne für ihn ersichtliche Gründe eine neue Anwaltskanzlei beauftragt hatte.

Der Mandant von damals – ein heute 20-jähriger Azubi aus Wertingen – will den Auftrag für die Berufung nie erteilt haben, genauso wenig wie seine Mutter, die den damals Minderjährigen noch vertreten hatte.

Aus einem aktuelleren Fall, bei dem der angeklagte Anwalt die Mutter des Wertingers vertrat, wusste dieser von einer möglichen Erbschaft, die diese erhalten könnte. Dabei handelt es sich um einen Fonds im hohen fünfstelligen Bereich und um ein Haus. Die Mutter des ehemaligen Mandanten habe ein Recht auf die Hälfte des Erbes, hieß es vor Gericht. Allerdings sei das noch Gegenstand einer anderen juristischen Auseinandersetzung.

Mutter auf Geld verklagen

Der angeklagte Anwalt soll sein Wissen aus diesem Fall genutzt und dem 20-Jährigen empfohlen haben, seine Mutter auf das Geld zu verklagen, da diese durch das Erbe als wohlhabend eingestuft werden könne und damals die Entscheidungsgewalt hatte.

Dem Jurist wurde vorgeworfen, an die neuen Anwälte des Wertingers und diesen selbst den Erbschein und den Nachweis über den Fonds, inklusive aller zugehörigen Daten, wie der Kontonummer und Aktenzeichen, geschickt zu haben. Dabei habe es sich allerdings um vertrauliche Daten gehandelt, an die der Anwalt nur durch die Vertretung seiner Mandantin im Erbschaftsstreit gekommen sei. Die Weitergabe der Infos komme also einer Verletzung von Privatgeheimnissen gleich.

Nachdem der Wertinger Azubi die Zahlung nicht getätigt und auch seine Mutter nicht verklagt hatte, beauftragte der Jurist gar einen Gerichtsvollzieher. Dagegen wurde Einspruch erhoben, der Erfolg hatte.#

Erbstreit mit der Schwester

Zu klären war im Prozess vor dem Amtsgericht in Dillingen nun, ob es sich bei den weitergegebenen Daten wirklich um ein Geheimnis oder bereits bekannte Fakten handelte. Für den angeklagten Anwalt war die Sache klar: Bei einem Verfahren vor rund viereinhalb Jahren, welches in Stuttgart verhandelt wurde, seien die Informationen bereits besprochen worden. Im Protokoll der damaligen Sitzung, bei der es ebenfalls um die Erbstreitigkeiten der 53-Jährigen und ihrer Schwester ging, war das jedoch nicht explizit erwähnt worden. Aus diesem Grund wurde neben der Wertingerin und ihrem Sohn auch die Stuttgarter Hofrichterin als Zeugin geladen, die den Fall damals behandelte. „Nach über vier Jahren ist die Erinnerung daran nicht mehr ganz da“, meinte diese, jedoch habe sie auch alle ihre selbst angefertigten Notizen durchgesehen.

Sie erklärte, dass die Daten kein zentraler Punkt der Verhandlung waren. Jedoch wollte sie nicht ausschließen, dass diese auch zur Sprache kamen. Sie befand es sogar als sehr wahrscheinlich, dass darüber geredet wurde, da sich der Beleg über den Fonds in ihrer Akte befand, könne es aber nicht sicher bestätigen. Bei der damaligen Verhandlung in Stuttgart war die Klägerin nicht anwesend, genauso wenig wie ihre Schwester. In dem Fall, dass die Daten dort erwähnt wurden, wäre nicht klar, ob sie als geheim gelten würden.

Auch die Wertinger Seniorengemeinschaft spielt eine Rolle

Da das nicht klar festgestellt werden konnte, einigten sich Staatsanwältin Gudrun Wagner, Richter David Wagner (nicht verwandt) und der Angeklagte auf eine Zahlung in Höhe von 1000 Euro, um das Verfahren einzustellen. Das Geld soll an die Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen überwiesen werden.

Der Richter erklärte, dass aufgrund der Beweislage diese Art der Verfahrensvereinfachung, gerade in der jetzigen Zeit, sinnvoll sei, da so wenige Zeugen wie möglich geladen werden sollen.

