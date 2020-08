vor 27 Min.

Prügel bei privater Party in Lauingen

Bei einer Party in Lauingen kam es zu einem Handgemenge

Mindestens drei Personen haben sich am Sonntagmorgen gestritten. Schließlich rückte die Polizei an.

Der Streit hatte sich auf einer privaten Feier in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen zu einem Handgemenge entwickelt. Am Sonntagmorgen um 5.20 Uhr wurde die Polizei verständigt, angeblich war jemand bewusstlos geworden.

Wie die Beamten vor Ort feststellten, war niemand verletzt worden, allerdings reichlich Alkohol geflossen. Insgesamt waren acht Personen auf der Feier, die sich nach und nach in das Handgemenge einklinkten.

Auch ein Dillinger hat jetzt Probleme mit der Polizei

Nachdem die Polizei den Sachverhalt aufgenommen hatte, stellte sich ein 34-Jähriger Partygast aus Dillingen der abfahrenden Streife in den Weg und versuchte, diese zu filmen. Gegen ihn und weitere Personen wird nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.

