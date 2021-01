16:16 Uhr

Rätsel-Spaziergang: Himmel und Hölle in Lauingen

An der Segrépromenade steht ein Springbrunnen. Eine Informationstafel berichtet von einigen geschichtlichen Fakten dazu.

Plus Ob Schwan, Springbrunnen oder Verkehrsschild. Auf der nächsten Station des Rätselrundgangs heißt es wieder Augen auf beim Spaziergang.

Von Silva Metschl

Weiter geht es mit den Rätselspaziergängen, diesmal in Lauingen. Unsere Freie Mitarbeiterin hat sich wieder verschiedene Aufgaben überlegt.

Startpunkt am Wittelsbacherplatz Von dort führt die erste Station zur Stadthalle. Neben den Sitzbänken lädt ein Himmel-und-Hölle-Spiel zum Verweilen ein.

Weiter zum Oberanger Gegenüber dem Parkplatz Radgarten gibt es ebenfalls einige Stellplätze. Doch nicht jeder darf dort halten.

Richtung Herzog-Georg-Straße Über den Oberanger verläuft der Rätselspaziergang zur Herzog-Georg-Straße. Direkt gegenüber der Einmündung ist eine Gedenktafel zu sehen, die über die Zerstörung des Pfarrtores berichtet.

Vorbei am E-Stift und an Fischteichen

Über die Ampel Vorbei am Elisabethenstift und an den Fischteichen geht es in den Luitpoldhain. Auf dem Weg zur Donau hinunter ist eine schwarze Schwanendarstellung mit einem bunten Schnabel zu entdecken.

Die Donau entlang Nach links abbiegend verläuft der Spaziergang über eine Brücke und durch eine Unterführung zur Segrépromenade. Dort heißt es den Kopf einziehen.

Achtung Auf der Segrépromenade angekommen, hängt kurz vor dem Ruder- und Surfclub ein ungewöhnliches Warnschild. Wovor man sich wohl in Acht nehmen soll?

Sitzbank für kleine Pause

Dem Weg folgend, fließt weiter die Donau an den Spaziergängern vorbei. Ein ganzes Stück geht es geradeaus, bis linker Hand ein im Winter stillgelegter Springbrunnen steht. Eine Sitzbank steht für eine kleine Pause zur Verfügung. Ein Informationsschild berichtet über die Umstände der Wiederinbetriebnahme.

An der Stadthalle ist ein Himmel-und-Hölle-Spiel aufgezeichnet. Bild: AZ

Die Treppen hinauf Nun kommt der anstrengendste Streckenabschnitt des Rätselrundgangs. Dafür entschädigt der Ausblick über die Stadt. Auch ein rotes Gebäude ist dort zu finden.

Zur Dillinger Straße führt der Trampelpfad weiter. Dort geht es zurück Richtung Stadtmitte. Über die Ampeln und dann nach rechts abbiegend kommt die Straße Unteranger.

Schild als Verzierung

Endspurt Zur Johannesstraße und zurück zum Wittelsbacherplatz verläuft der letzte Streckenabschnitt. Ein Schild über dem Stadeltheater weist auf den Namen des Gebäudes hin, eine Flagge dient in dem Schild als Verzierung.

Mit knappen fünf Kilometern ist die Strecke durch Lauingen die bisher längste. Umso mehr Grund, sich daheim wieder auf der Couch zu entspannen.

