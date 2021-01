vor 2 Min.

Rätselrundgang durch Dillingen: Abgerissene Brücken und aktuelle Baustellen

Diese Statue verewigt Johann Michael Sailer mit einem Buch in der Hand. und ist auf dem Rätselrundgang anzutreffen.

Plus Auf fünf Kilometern quer durch Dillingen gibt es vieles zu entdecken.

Von Silva Metschl

Unsere freie Mitarbeiterin hat bereits in einigen Orten des Landkreises Rätselrundgänge unternommen. Natürlich darf Dillingen dabei nicht fehlen.

1. Startpunkt ist am Parkplatz des Collegs. Von dort geht es auf den Georg-Schmid-Ring und vorbei am Jugendcafé. Das fällt mit seiner bunten Bemalung aus Puzzle-Teilen schnell ins Auge.

2. Weiter geht es Richtung Donaustraße. Auf halber Strecke entlang des Georg-Schmid-Rings liegt der Parkplatz, an dem der Trimm-Dich-Pfad beginnt. Ein Plan informiert über die Strecke mit den einzelnen Stationen.

3. Baustellen gibt es derzeit einige in Dillingen Eine davon mit gleich mehreren Kränen ist in der Donaustraße, auf der der Rätselrundgang Richtung Stadtberg weitergeht.

4. Geradeaus über den Kreisverkehr steht in der Straße Am Stadtberg eine Statue. Der Sockel informiert über eine Brücke, die an dieser Stelle bis zur Kanalisierung der kleinen Donau stand.

5. Königstraße Direkt gegenüber der Ampel, die in die Königstraße führt, ist eine Hausfassade mit Bildern verziert. Auf einem steht zudem ein Spruch.

6. Ölbergkapelle Durch die Klosterstraße und an der Basilika vorbei geht der Rätselspaziergang weiter. An der Ölbergkapelle lohnt es sich nicht nur, die Figuren genau anzuschauen. Auch der Hintergrund hat einige Details zu bieten.

7. Taxispark Über die Theresia-Haselmayr- und Regens-Wagner-Straße läuft man direkt auf den Taxispark zu. Neben dem Spielplatz für Kinder gibt es dort einige Geräte für alle, die sich neben dem Spazieren gehen noch anderweitig sportlich betätigen wollen.

Der Taxispark lädt zur sportlichen Betätigung ein. Bild: Silva Metschl

8. Wieder aus dem Taxispark heraus, liegt das nächste Ziel in der Kardinal-von-Waldburg-Straße. Als Statue steht der Theologe Johann Michael Sailer mit einem Buch in der Hand dort verewigt.

Zurück durch die Straße Am Ledertor und die Benediktinergasse zum Parkplatz, an dem der Rätselspaziergang auch wieder zu Ende geht.

Fünf Kilometer lang ist die zurückgelegte Strecke. Ab ins Auto heißt es jetzt und zurück nach Hause vor den warmen Kamin.

Die Fragen des Dillinger Rätselrundgangs im Überblick:

1. Welche Farbe hat keines der Puzzleteile am JuCa?

A. Weiß

B. Lila

2. Welche Übung kommt zuerst?

A. Armkreisen

B. Klimmzug

3. Wie viele Kräne stehen dort?

A. 3

B. 2

4. Wann wurde die Brücke abgetragen?

A. April 1893

B. April 1895

5. Welcher Spruch steht dort?

A. Um der treuen Stadt Willen kauf ich dich los

B. Um der treuen Stadt Willen lasse ich dich frei

6. Welches Detail ist direkt über dem Engel gemalt?

A. Mond

B. Stern

7. Was stärkt die Übung „Dips“?

A. Schultern und Bizeps

B. Brust und Trizeps

8. Mit welchen Fingern wird das Buch gehalten?

A. Daumen und kleiner Finger

B. Daumen und Zeigefinger





(Das ist des Rätsels Lösung: 1b; 2a; 3b; 4a; 5a; 6a; 7b; 8a)