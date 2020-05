vor 50 Min.

Rausgehen und Vögel zählen!

Im Landkreis Dillingen findet eine Mitmachaktion zur Stunde der Gartenvögel statt. Was diese Aktion bringen soll?

Was fliegt und zwitschert in unseren heimischen Gärten und auf den Balkonen? Das soll die Stunde der Gartenvögel am Muttertagswochenende zeigen. Anne Vogel, Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe Dillingen, weist auf die gemeinsame Aktion von LBV und seinem bundesweiten Partner NABU hin, die bereits zum 16. Mal stattfindet. Vom 8. bis 10. Mai wird die Bevölkerung aufgerufen, eine Stunde lang Vögel zu beobachten, zu zählen und zu melden. Von besonderer Bedeutung ist für die Kreisgruppe, ob auch im Landkreis Dillingen durch die Erhebung der Gartenvogeldaten Erkenntnisse über die Blaumeise gewonnen werden können. Die Blaumeise ist eine unserer beliebtesten Vogelarten, die nun von einer bislang unbekannten Krankheit bedroht ist, heißt es in der Pressemitteilung.

Natur in der Corona-Krise mehr schätzen gelernt

Viele Menschen haben in den vergangenen Wochen mit Ausgangsbeschränkungen den Wert der Natur in ihrer unmittelbaren Nähe wieder neu schätzen gelernt. Gartenvögel wie Blau- oder Kohlmeise haben dabei in diesem Frühling sicherlich deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren als in anderen Jahren. „Wir freuen uns, wenn sich das gestiegene Interesse an der Natur vor der Haustüre in einer besonders regen Beteiligung an der Vogelzählung niederschlägt“, so Anne Vogel.

Im Garten, auf dem Balkon oder am Zimmerfenster

Im vergangenen Jahr hatten über 11400 bayerische Vogelfreunde bei der Stunde der Gartenvögel mitgemacht und aus mehr als 8200 Gärten insgesamt über 265000 Vögel gemeldet. Eine Rekordbeteiligung, die zeigt, wie sehr das Thema Artenschutz und die heimische Artenvielfalt die Menschen bewegt, gerade seit unserem auch im Landkreis Dillingen sehr erfolgreichen Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Gemeinsam mit der Schwesteraktion, der „Stunde der Wintervögel“, handelt es sich damit um Deutschlands größte bürgerwissenschaftliche Mitmachaktion. Bei der jüngsten Winterzählung hat übrigens der Haussperling den ersten Platz erobert, gefolgt von Kohlmeise, Feldsperling und Blaumeise.

Beobachtungen notieren und weitergeben

Und so funktioniert die Teilnahme: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, vom Balkon oder Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde entdeckt werden kann. Die Beobachtungen können per Post, Telefon – kostenlose Rufnummer am 9. und 10. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr: 0800-1157115 – oder im Internet unter www.stunde-der-gartenvoegel.lbv.de gemeldet werden. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen