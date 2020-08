16:42 Uhr

Recyclinghöfe geschlossen: Deshalb steigen die Corona-Zahlen im Kreis Dillingen

Die Recyclinghöfe in Dillingen und Höchstädt sind derzeit vorsichtshalber geschlossen. Ein Leser wundert sich, warum auf dem Hof in Höchstädt zuletzt keine Masken mehr getragen wurden.

Plus Zwei Recyclinghöfe im Kreis Dillingen bleiben geschlossen. Auf einem der Höfe wurden zuletzt keine Masken mehr getragen, bemängelt ein Leser. Warum es wieder mehr Corona-Fälle gibt.

Von Andreas Schopf und Vanessa Polednia

Die Recyclinghöfe Dillingen und Höchstädt sind bis mindestens einschließlich Samstag geschlossen (lesen Sie hier mehr dazu). Wie der Abfallwirtschaftsverband (AWV) Nordschwaben mitteilt, ist die Ehefrau eines Mitarbeiters, der an beiden Standorten tätig ist, positiv auf Covid-19 getestet worden. Nun bleiben die beiden Recyclinghöfe geschlossen, bis entsprechende Testergebnisse vorliegen. Ein Leser bemängelt, dass auf dem Hof in Höchstädt zuletzt keine Masken mehr getragen wurden.

Landkreis Dillingen: Keine Masken mehr auf Recyclinghöfen?

Der Mann habe vor kurzem seinen Müll auf dem Hof in Höchstädt entsorgt, schildert er. Am Eingang habe ein Schild auf die Maskenpflicht hingewiesen, also habe er bei der Einfahrt Mund und Nase bedeckt. Bald stellte er nach eigenen Angaben fest, dass andere Gäste und Mitarbeiter keinen Mundschutz tragen. Darauf angesprochen, hätten diese geantwortet, dass ein Mundschutz nicht mehr nötig sei, da man sich an der frischen Luft befinde.

Auf Anfrage äußert sich der AWV Nordschwaben dazu. Der Verband bestätigt, dass Kunden aktuell nicht mehr grundsätzlich einen Mundschutz beim Betreten von Recyclinghöfen tragen müssen – so lange man sich an der frischen Luft befindet und den Abstand von 1,5 Metern einhalten kann. Mitarbeiter würden nicht mehr beim Abladen helfen, um Nähe zu vermeiden, heißt es. Ist das Einhalten des Abstands nicht möglich, etwa an der Kasse, müssen die Beteiligten die Maske aufziehen, so der AWV. Der Leser berichtet von seinem Besuch auf dem Recyclinghof in Höchstädt. „Auch an der Kasse hat niemand eine Maske aufgesetzt“, so seine Beobachtung. Dass man im Bereich Hygiene nachlässig war, kann man sich beim AWV nicht vorstellen. „Unsere Mitarbeiter sind gut geschult“, teilt der Verband mit. Eher gebe es Konflikte mit Kunden, weil die Angestellten sehr korrekt seien und an Vorgaben festhalten würden, heißt es.

Reiserückkehrer lassen die Corona-Zahlen steigen

Die Schließung der Recyclinghöfe wurde nicht vom Gesundheitsamt Dillingen veranlasst, wie Leiterin Uta-Maria Kastner betont. Im Landkreis hat sich die 7-Tages-Inzidenz von 15,62 auf einen Wert von 32,28 erhöht. Damit wird die Häufigkeit von Krankheitsfällen innerhalb von sieben Tagen beziffert.

In Quarantäne befinden sich zudem 67 Personen. Der gestiegene Wert hat laut Gesundheitsamt nichts mit den Recyclinghöfen zu tun. Reiserückkehrer aus Risikogebieten im Kosovo, Kroatien und Italien sind der Grund. Enge Kontaktpersonen der Rückkehrer sind ebenfalls erfasst worden. Viele haben sich innerhalb der Familien angesteckt.

Sorgen machen muss man sich wohl noch nicht

Sorgen machen müsse man sich im Landkreis Dillingen noch nicht, obwohl die Zahl am Grenzwert von einer 7-Tages-Inzidenz von 35 kratzt. „Weitere Maßnahmen sind, solange wir uns die Infektionsherde erklären können, noch nicht nötig“, erklärt die Leiterin des Gesundheitsamtes. Selbst bei einer Inzidenz von 50 käme es auf die Umstände an, ob ein Lockdown im gesamten Landkreis oder nur partiell sinnvoll sei. Zum Beispiel, wenn ein Altenheim viele Fälle aufwiese.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen