Dillingen

16:33 Uhr

Deshalb hat Regens Wagner in Dillingen Grund zu feiern

Plus Die Verwaltungszentrale in Dillingen soll im Jubiläumsjahr 2022 fertig werden. Auch an die Gründer Johann Evangelist Wagner und Theresia Haselmayr. Was ist eigentlich mit dem Seligsprechungsprozess?

Von Berthold Veh

Das Regens-Wagner-Werk steht vor einem besonderen Jahr. Auf der Baustelle der neuen Verwaltungszentrale in Dillingen geht es rund. Dort werden in diesen Tagen bereits die Fenster eingebaut. Denn 2022 soll das Direktionsgebäude, das etwa 15 Millionen Euro kosten wird, fertig sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen