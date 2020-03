vor 54 Min.

Reinis Jaunais in Birkenried

Gitarrist aus Riga spielt „Painting Emotions“

Der Gitarrist Reinis Young aus Riga (Lettland) beschreibt seine Musik als „Painting Emotions“. Dabei spielt er seine Gitarre teilweise sehr unorthodox liegend, wie eine Slade-Gitarre, allerdings mit einem ganz individuellen percussiven Stil. Am Sonntag, 15. März, spielt der Gitarrist um 14 Uhr live in Birkenried bei Kaffee und Kuchen und kalten Getränken. Reinis Young nennt sich einen reisenden Gitarristen aus Riga, der seit vielen Jahren durch ganz Europa tourt und dabei seine außergewöhnlichen Gitarrenkünste und Songs mit dem Publikum teilt. Er hat inzwischen vier Solo-Alben veröffentlicht: Plika gitara (2913), Draugu orkestris (2015) und Gaiß (2016), Letzteres zusammen mit seiner Band „Young & The Oak People“. Der Eintritt ist frei, es wird gesammelt. (pm)