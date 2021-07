Nur der Schuss durch den Jäger rettet die Rinder in Lutzingen

Plus Fast einen Monat sind die ausgebüxten Rinder bei Lutzingen allein in den Wäldern unterwegs. Jetzt sind sie mithilfe eines Jägers geschnappt worden. Wie es den Tieren geht.

Am Ende half nur der Schuss durch den Jäger. Aber keine Sorge: Allen ausgebüxten Rindern aus Lutzingen geht es gut. Wie die Polizei Dillingen am Dienstag mitteilt, ist es nach Wochen nun zu einem glücklichen Ende gekommen.