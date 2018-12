Rituale in der Vorweihnachtszeit: Alle Jahre wieder?

Für Frank Bienk gehört das Binden des Adventskranzen unbedingt zur Adventszeit. Was der Pfarrer über die Traditionen, Bräuche und Rituale zu sagen hat.

Am vergangenen Samstagabend habe ich mit meiner achtjährigen Tochter den Adventskranz für unsere Familie gemacht. Sie hat die Zweige zugeschnitten, und ich habe sie mit Draht um einen Strohkern zum Kranz gebunden. Früher hat mein Vater bei uns zu Hause den Kranz gebunden, und meine Schwester und ich haben die Zweige geschnitten. Seit bald 20 Jahren führe ich diese Familientradition nun schon fort.

Nicht, dass es sich finanziell lohnen würde, den Kranz selber zu machen: Die Zweige, die Kerzen – für den gleichen Betrag oder auch weniger kann man auch einen fertigen Adventskranz kaufen.

Aber für mich gehört das Binden des Kranzes gleichsam als Einstimmung zur Adventszeit dazu. Sie haben vermutlich Ihre ganz eigenen Bräuche und Rituale, die die Advents- und Weihnachtszeit prägen. Das Binden des Kranzes ist für mich fast schon eine meditative Tätigkeit. Der Umfang des Strohkerns nimmt von innen nach außen zu und dann wieder ab. Das erinnert mich an den Jahreskreis mit Werden und Vergehen in der Natur. Ich passe mich beim Binden an, wähle kürzere oder längere Zweige, je nachdem, wo ich mich gerade auf dem Kranz befinde. Ich denke an die vielen Jahre zurück, in denen ich den Kranz nun gebunden habe. An die Zeit, als meine nun großen Kinder noch klein waren und den Kranz mit mir gebunden haben. Ich denke an die Zukunft, wenn unser Jüngster mir vielleicht helfen wird.

Trotz der Bräuche und Rituale gleicht kein Jahr dem anderen

Bei vielen von uns sind es feste Bräuche und Rituale, die die Advents- und Weihnachtszeit prägen. Und doch gleicht kein Jahr dem anderen. Die Zeit schreitet voran, so wie ich mich auch auf dem Rund des Strohkerns vorarbeite. Das Leben verändert sich mit jedem Jahr, das vergangen ist.

In manchen Jahren erleben wir das schmerz

haft: das erste Weihnachtsfest ohne Vater, Mutter oder den geliebten Ehepartner.

Vielleicht verspürt mancher von Ihnen in solch einem schweren Jahr keine Lust darauf, die über viele Jahre gepflegten Traditionen fortzuführen. Es ist einfach zu schmerzhaft.

Traditionen erleichtern es mir, mich auf die Zeit einzustimmen

Dann tut es mir gut, mich daran zu erinnern, dass diese Traditionen ja nur Hilfsmittel sind: Sie erleichtern es mir, mich auf die Adventszeit einzustimmen, auf das Kommen meines Herrn Jesus Christus. Aber sein Kommen hängt nicht davon ab, dass ich mich in einer bestimmten Weise vorbereitet habe. Ich vertraue auf die Zusage, dass er gerade zu denen kommt, die ihn am dringendsten brauchen. „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“ (Jesaja 9,1)

