vor 55 Min.

Rock ’n’ Roll im Dillinger Stadtsaal

Bühnenshow „Backbeat – Die Beatels in Hamburg“ erzählt die Anfänge der Band

„Backbeat – Die Beatles in Hamburg“ heißt die nächste große Bühnenshow im Dillinger Stadtsaal. Am Donnerstag, 7. November, gastiert die Württembergische Landesbühne Esslingen um 20 Uhr mit der Show nach dem gleichnamigen Spielfilm in Dillingen. Backbeat ist eine Rock-’n’-Roll-Bühnenshow, die mit einer Live-Band und frühen Lennon-McCartney-Songs wie „I saw her standing there“, „Love me do“ und „P.S. I love you“ und anderen großen Hits wie „Johnny B. Goode“ oder „Twist and shout“ den turbulenten Karriereanfang der Beatles in Hamburg und die wahre wie tragische Geschichte des fünften Beatles, Stuart Suttcliffe, erzählt.

Es war 1960 in Hamburg. Die Musiker John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best und Lennons bester Freund, Stuart Suttcliffe, treten im Musikclub „Kaiserkeller“auf. Ihr Honorar ist schlecht, und die Zuhörer reagieren nicht gerade mit Beifallsstürmen auf die Band aus Liverpool. Doch die fünf Musiker geben alles und finden mit der Zeit ihr eigenes Publikum. Langsam entwickelt sich die Band zum angesagten Geheimtipp. Doch Stuart Suttcliffe tanzt immer mehr aus der Reihe, kommt zu spät zu Proben und Auftritten und interessiert sich mehr für Malerei als für Musik. Schließlich kommt es zum Streit, an dem die Band und die Freundschaft zu zerbrechen droht. Diese Geschichte ist eingerahmt von vielen Beatle-Songs. (pm)

für die Aufführung gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro im Rathaus, telefonisch unter 09071/54108 oder 54109, online unter www.ticket-dillingen.de sowie ab 19.15 Uhr an der Abendkasse.

Themen folgen