Rüde Pino aus dem Höchstädter Tierheim hat so viel zu bieten

Pino lebt schon seit mehr als zwei Jahren im Tierheim. Der Hund braucht endlich einen Platz zum Leben.

Der Podenco-Jagdhund-Mischlingsrüde Pino lebt schon seit über zwei Jahren im Tierheim Höchstädt. Dies sollte nun ein Ende haben, denn Pino hat so viel zu bieten. Er ist nicht nur ein besonders hübscher Hund und funkelt mit seinem kupferfarbenen Fell regelrecht in der Sonne, er hat darüber hinaus einen außergewöhnlich wachen Blick, der zeigt, welch schlaues Hundehirn in ihm schlummert.

Pino liebt Menschen - weiß nur noch nicht, wie er mit ihnen umgehen soll

Pino weiß sehr viel, und das, obwohl er fast elf Jahre nur neben und nicht mit Menschen gelebt hat. Mensch und Hund haben in seinem vorhergehenden Zuhause nie zusammengefunden und Pino musste sich seinen Alltag selbst gestalten. Dabei liebt Pino Menschen, er weiß nur nicht wirklich, wie er mit ihnen umgehen soll. Er wirkt ein wenig hektisch und unruhig, scheint Angst zu haben, zu viel um sich herum zu verpassen, er versucht, alle Eindrücke auf einmal in ganz kurzer Zeit aufzunehmen. Er ist auch kein großer Schmuser. Pino ist ein richtiger Hund. Er will laufen, rennen und die Welt erforschen. Trotz Hundeschule hat Pino nie richtig gelernt, an der Leine zu laufen. Das erfordert Geduld und Ruhe, um ihm immer wieder von Neuem zu erklären, dass er schon noch da hinkommen wird, wo er unbedingt hin will. Aber er muss auch bewegt werden. Der Rüde braucht Auslauf und nicht nur einen entspannten Spaziergang.

Joggen findet der Hund klasse

Pino hat viel Energie und zeigt mit seinen elf Jahren, dass diese für einen Hund seiner Größe kein Alter sind. Pino will laufen, Joggen findet er große Klasse, und sicherlich lernt er auch schnell, am Fahrrad mitzulaufen. Aber zuallererst braucht er Zeit und viel Aufmerksamkeit, um eine echte Bindung zu seiner neuen Familie herstellen zu können. Pino braucht eine Chance, denn er fängt an, sein aktuelles Leben nicht mehr zu mögen. Er wirkt ungeduldig und möchte laufen und leben dürfen, so, wie es für einen Hund sein sollte. Pino braucht Menschen, die sich auf das Abenteuer Leben mit ihm einlassen wollen und ihm helfen, endlich der beste Freund seines Menschen sein zu können.

Wer sich für Pino interessiert, sollte ihn zu den Öffnungszeiten im Tierheim besuchen und sich bei den Mitarbeitern über ihn informieren. (pm/HOW)

Telefonisch erreichbar sind die Mitarbeiter des Tierheims am besten von Montag bis Sonntag von 15 bis 17 Uhr unter 09074/3146. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag und auch an Feiertagen von 14.30 bis 17 Uhr.

