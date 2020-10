23.10.2020

SDF: Neuer Spezialist für den Vertrieb

Direktor Cetani in Lauingen begrüßt

Vor kurzem hat der Landtechnikspezialist Vincenzo Cetani die Rolle des Direktors für Vertrieb und Marketing bei der Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH in Lauingen übernommen. Er verantwortet dort die Vertriebsbereiche Traktoren, Mähdrescher und Ersatzteile sowie das Marketing mit den Teams der Kommunikation, Produktmarketing, Schulungen, Händlerentwicklung und der Deutz-Fahr Arena. Cetani berichtet direkt an Matthias Augenstein, Sprecher der Geschäftsführung der Same Deutz-Fahr Deutschland.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und meine Heimkehr in die SDF-Gruppe“, so Cetani, der seine Laufbahn in der Landtechnik einst bei der damaligen deutschen Vertriebsniederlassung von Same Lamborghini in Groß-Gerau gestartet hatte.

„Mit Vincenzo Cetani haben wir einen ausgewiesenen Fachmann in unseren Reihen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm“, kommentiert Augenstein, CEO (Chief Executive Officer) der Same Deutz-Fahr Deutschland. Vincenzo Cetani sei ein „absoluter Vertriebsprofi“, der vielfältige und jahrelange Erfahrungen im Aufbau und in der Entwicklung von Vertriebsnetzen und Serviceleistungen mitbringe. (pm)

Themen folgen