Feuerwehren aus Schabringen und Lauingen retten jungen Falken

In einer Rettungsaktion mittels Drehleiter haben die Feuerwehren aus Schabringen und Lauingen am Freitag gegen 16 Uhr einen jungen Falken von einer Antenne gerettet. Das teilt die Polizei Dillingen in ihrem Bericht mit.

Der Vogel hat sich mit dem Fuß verfangen

Dieser hatte sich in zehn Meter Höhe mit seinem Fuß in einem Pressengarn verfangen, der in der Antenne hängen blieb. Der Falke konnte im Anschluss durch die Einsatzkräfte wohlauf in seine Freiheit entlassen werden. (pol)

Lesen Sie dazu auch