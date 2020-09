05:00 Uhr

Schicken Sie uns fesche Oktoberfest-Bilder!

Wer noch einen Anlass sucht, sich endlich in Lederhose und Dirndl zu werfen, wir hätten einen. Jetzt mitmachen und Spaß haben.

Von Cordula Homann

„O’zapft is!“ – oder auch nicht. Wie berichtet, ist das Münchner Oktoberfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Kein Ochsenbraten, kein Maß und kein Riesenrad. Klar, nicht jeder fühlt sich vom größten Volksfest der Welt angezogen. Doch vielen fehlt jetzt etwas. Nicht nur Einnahmen, die wegbrechen. Für manche gehört die Wiesn einfach zum Jahr wie Ostern und Weihnachten. Umso größer ist dann der Schmerz heuer.

Schicken Sie uns eine E-Mail

Doch ein bisschen zünftige Stimmung können wir durchaus in die Zeitung holen – mit Ihren Wiesnfotos und Erinnerungen an denkwürdige Oktoberfestabende! Na, war da nicht was 198...? Oder 200...? Erzählen Sie uns Ihre Geschichten – und schicken Sie uns Ihre Fotos. Wir sammeln bis Donnerstag, 1. Oktober, Ihre Erinnerungen und veröffentlichen Sie dann in unserer Zeitung und im Internet. Wie Sie mitmachen können? Schicken Sie uns am besten eine E-Mail mit ihrem Foto an trachten@donau-zeitung.de.

Denken Sie an Ihre Kontaktdaten

Denken Sie dabei bitte unbedingt an Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer. Die Fotos sollten nicht kleingerechnet sein. Schicken Sie bitte Ihr Originalbild im .jpg-Format. Denn über das Weiterschicken etwa per Whatsapp wird es leider so kleingerechnet, dass wir es dann nicht mehr veröffentlichen können. Das Foto sollte mindestens ein MB groß sein.

Ein kühles Bier

Dieses Mal wird nichts verlost. Denn welcher Gewinn hätte schon gepasst? Genau. Ein Wiesngutschein. Aber es ist ja kein Oktoberfest. Bleibt uns nur das Hoffen auf einen sonnigen Altweibersommer, ein kühles Bier und dann singen wir gemeinsam ein leises, aber inniges „Prosit der Gemütlichkeit“ dazu. Zum Trost.

