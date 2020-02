17:00 Uhr

Schloss Altenberg: Einst Grenzfeste, dann Klosterschule

Plus Die Straße zum Schloss in Altenberg führt an einen knapp 700 Jahre alten Ort, der einst sogar von den Ortsbewohnern selbst angezündet wurde – aus Wut gegen die Lehnsherren.

Von Manfred Schiedl

Die Straße am Schloßberg in Altenberg ist historisch eingebettet in das gesamte Umfeld rund um den Altenberg. So wurde in früheren Jahren nur der Bergkegel in Syrgenstein bezeichnet. Es handelte sich dabei um einen Flurnamen. Heute heißt der ganze Ort so. Der Zusatz „-berg“ bedeutet vielfach nicht die Lage auf dem Berg, sondern am Berg.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen