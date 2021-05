Schloss Höchstädt soll wieder öffnen

Bezirk plant märchenhafte Ausstellung ab Juni

Auch wenn aufgrund der aktuellen Corona-Situation die Bezirksmuseen zunächst geschlossen bleiben – die Planung für den Saisonstart Kultur steht: Wenn es die Situation erlaubt, öffnen die Bezirksmuseen am 13. Juni. „Wir haben die Hoffnung, dass die Inzidenz bis dahin unter 100 sinkt und wir öffnen können“, sagt Bezirkstagspräsident Martin Sailer. „Dann erwartet unsere Besucherinnen und Besucher ein spannendes Kulturprogramm.“ In einer Videobotschaft wendet sich Sailer zudem an alle Kulturbegeisterten.

Die Highlights 2021: Das Museum Oberschönenfeld und das Museum KulturLand Ries sowie die Ausstellung in Schloss Höchstädt zeigen das Thema „Holz“ in all seinen Facetten. Die Beratungsstelle für Volksmusik widmet sich schwäbischen Traditionen rund um Musik und Tanz, und die Trachtenkultur-Beratung präsentiert das Thema Heimat und beschäftigt sich mit historischen Knöpfen. Zudem starten die Bezirksmuseen Oberschönenfeld und KulturLand Ries mit vereinfachten Eintrittspreisen. Alle Jugendlichen bis 18 sowie Auszubildende und Studierende können die Museen kostenlos besuchen.

Vom Nutzwald bis zum verwunschenen Ort: Die Ausstellung „MärchenWald“ auf Schloss Höchstädt präsentiert den Wald als Schauplatz zahlreicher Märchen und als facettenreiches Ökosystem, zeigt ihn als Lebensraum von Tieren, Pflanzen und magischen Gestalten. Der ursprünglich für den 16. Mai geplante Holz-Aktionstag wird auf den 8. August verlegt und zusammen mit dem märchenhaften Sommerfest veranstaltet. Dazu gibt’s Nachhaltigkeit digital und zum Mitmachen: Wer sich als Baumpfleger versuchen möchte, kann schon bald begleitend zur Ausstellung die App „Mein Märchenwald“ aufs Smartphone laden und einen virtuellen Baum pflanzen. Für jeden erfolgreich „online großgezogenen Baum“ pflanzt der Bezirk Schwaben einen echten Baum. Fuchs, Hase, Hirsch oder Waschbär: Die App ermöglicht mithilfe der Handykamera, ein virtuelles dreidimensionales Waldtier auf dem Smartphone springen zu lassen – entweder als Begleiter durch die Ausstellungsräume oder im eigenen Wohnzimmer. Aktuelle Informationen unter: https://hoechstaedt.bezirk-schwaben.de/. (pm)