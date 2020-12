08:00 Uhr

Schon wieder wurde ein Katalysator geklaut

In Lauingen hat es gekracht.

Ein 52-jähriger Gundelfingen ist ausgetrickst worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 10 Uhr, ist es zum Diebstahl einer Kabeltrommel in der Dillinger Kapuzinerstraße auf Höhe der Hausnummer 26 gekommen. Wie der 59-jährige Betreiber eines Süßigkeitenstandes mitteilte, hatte die Kabeltrommel einen Wert von 150 Euro.

Auto übers Internet verkauft

Zu einem weiteren Katalysatordiebstahl kam es am Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr in Gundelfingen. Wie der 52-jährige Geschädigte mitteilte, wollte dieser seinen Pkw über eine Internet Verkaufsplattform verkaufen. Am Mittwochabend klingelten dann vier Personen, vermutlich osteuropäischer Herkunft, bei dem Verkäufer um den Pkw zu besichtigen.

Das Kennzeichen fotografiert

Nachdem sich beide Parteien hinsichtlich des Preises einig waren, leisteten die vier Personen eine Anzahlung von 100 Euro. Als der Geschädigte zwischenzeitlich in sein Haus ging und kurze Zeit später wieder heraus kam, stellte er fest, dass ein Kabel unter seinem Fahrzeug heraushing, teilt die Polizei mit. Bei näherer Besichtigung stellte er das Fehlen des Katalysators fest. Derzeit wird von einem Beuteschaden in Höhe von 400 Euro ausgegangen. Der Verkäufer konnte das Kennzeichen vom Pkw der vier Personen abfotografieren. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen